El Senado tumba el déficit del Gobierno y deja en el aire 435 millones del Consell

El PP ha cumplido su amenaza y ha tumbado los objetivos de déficit presentados por el Gobierno de España en el Senado. La acción de la llamada cámara territorial de este miércoles tiene en esta ocasión una consecuencia directa sobre las comunidades autónomas al no aprobarse el margen que las administraciones tendrá para endeudarse en 2024. El Ministerio de Hacienda había propuesto un 0,1 % para las autonomías y un 2,9 % para el Estado, sin embargo, si no se aprueban, podría quedarse en el 0 % mientras que la Generalitat tiene sus presupuestos al 0,3 %, cifra de la que, ha dicho, no se va a mover.

El debate de los objetivos de déficit son un galimatías de porcentajes donde las variaciones de apenas unas décimas suponen varios cientos de millones de euros para las arcas de la Comunitat Valenciana. De hecho, cada décima son, en el caso valenciano, cerca de 145 millones más de margen de endeudamiento por lo que en todo el transcurso de este subir y bajar décimas el Consell se juega alrededor de 435 millones de euros, cantidad nada desdeñable ante las flaquezas financieras autonómicas. El encargado de anunciar el 'no' por parte de los populares ha sido el exconseller Gerardo Camps quien ha justificado su "legítimo derecho" a tumbar la senda de estabilidad del Ejecutivo central "en defensa del interés general" ya que, según ha desgranado, "los españoles no quieren más subidas de impuestos, de cotizaciones sociales, de deuda y de gastos superfluos". De hecho, el PP condicionó su voto a favor a una serie de exigencias, entre ellas, modificar los objetivos fiscales reduciendo los del Estado y aumentando los de las comunidades. Esta es precisamente la demanda que ha venido haciendo el Consell desde que el Ministerio de Hacienda trasladó los objetivos de déficit. Consideran injusto que el Gobierno central disponga de un margen del 2,9 % y las autonomías del 0,1 % para alcanzar el 3 % de descuadre que exige la Unión Europea. Sin embargo, la votación podría tener un efecto pernicioso y generar justo el efecto contrario: que ese espacio para el déficit en vez de aumentar, se reduzca, limitando por tanto la posibilidad de gasto de las autonomías y, por ende, del Consell. La izquierda advierte de futuros "recortes" en los Presupuestos del Consell y el PP culpa a Sánchez La titular de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado la postura del PP al asegurar que su rechazo supone "perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos" por intereses partidistas. "No tiene ni pies ni cabeza", ha resumido. Así, ha explicado que en caso de que el PP "persista en esa estrategia de obstrucción", el Gobierno volverá a presentar la senda tal y como establece la ley de estabilidad y "si siguen bloqueándolo", se recurrirá a los objetivos incluidos en el programa de estabilidad de abril, que ya fueron avalados por la Comisión Europea. Sin más recortes Esto permitiría presentar el proyecto presupuestario de 2024 pese a que no hay objetivos de déficit aprobados en las Cortes (sí recibió el visto bueno del Congreso, pero ahora ha encallado en el Senado), una posibilidad recogida, argumenta el Ejecutivo, en un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público y cuya existencia pone en duda el PP. En ese caso, además del retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y sus inversiones, el objetivo de déficit para las autonomías sería del 0 %. Del 0,3 % presupuestado por la Conselleria de Hacienda al 0 % que se podría fijar si no hay luz verde en el Senado, según alerta Montero, hay 435 millones de euros que la Comunitat Valenciana perdería de capacidad de gasto para cumplir con dicho objetivo. El Ejecutivo autonómico, sin embargo, ha sido desde el primer momento muy crítico con este umbral y ha asegurado (la última vez este martes la portavoz Ruth Merino) que no harán recortes de ningún tipo. "Ya se han sufrido muchas injusticias", indicó.