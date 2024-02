El uso de polietileno en las placas de fachadas como la del incendio de València fue legal hasta 2017

El revestimiento de la finca ubicada en el cruce de las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo de València, aunque con número postal en la calle Rafael Alberti, se hizo con el tipo de paneles Larson (una marca registrada de la empresa Alucoil) , según muestran imágenes de la época en que los dos edificios de viviendas de lujo se construyeron por la inmobiliaria catalana Fbex (ya quebrada) y diseñados por el arquitecto valenciano Francisco Nebot.

Los paneles Larson estaban compuestos, cuando se construyó el edificio entre 2005 y 2008, por «dos capas de una aleación de aluminio magnesio (5005-H22) unidas por otra lámina (que ejerce de núcleo) de resina termoplástica (polietileno) de baja densidad primaria». Y que se instalan apoyadas en la pared sobre un material aislante, conocido como lana de roca que es resistente al fuego, como se observa en las imágenes del edificio captadas tras el incendio.

Materiales adaptados a la normativa vigente en 2005

Se trataba de materiales adaptados a la normativa vigente en 2005, cuando se iniciaron las obras del edificio. Como la NBE-CPI/96, la norma básica de la edificación que fijaba las condiciones de protección contra incendios en los edificios. Y que era «muy restrictiva porque aprendió de los errores del incendio de la discoteca Alcalá 20», explica a Levante-EMV el arquitecto Víctor Barbeta. Los paneles Larson también cumplían con los documentos de idoneidad técnica (DIT) vigentes en la época y que datan de 2003. De hecho, el DIT de los panales Larson aporta como ejemplo de obra previa (un requisito) los 14.000 m2 de paneles Larson instalados en Feria València.

Para dar rigidez a los paneles

El polietileno se usaba hace dieciocho años para «dar rigidez a los panales, que no se alabeen y se vean planos». Una composición que se utilizó hasta 2017 porque, aunque inicialmente se barajó el PVC como núcleo de los paneles, «se optó por el polietileno de baja densidad como material idóneo para este tipo de paneles por su bajo coste», según explica la tesis doctoral de Eduardo Lahoz Ruiz, de la Politécnica de Madrid sobre la «Caracterización de sistemas de fachada ventilada con fijaciones ocultas mecánico-adhesivas en paneles compuestos de aluminio». La desventaja del polietileno era «su temperatura de fusión a 137 º C y de descomposición a 406 º C». Un detalle importante para determinar la velocidad a la que se propagó el fuego el pasado jueves en el barrio de Campanar.

El incendio de la torre Grenfell de Londres

Esta composición de los paneles composite se modificó tras el incendio de 2017 de la torre Grenfell en Londres. Los fabricantes sustituyeron el núcleo de las capas de aluminio de polietileno por un «núcleo mineral FR o A2» que retrasa la combustión.

Corrección de la industria de poliuretano

Durante las primeras horas del incendio también se especuló con la posibilidad de que parte del revestimiento de la fachada estuviera compuesta por poliuretano, un material plástico. Aunque ayer desde la Asociación de la industria del poliuretano rígido (Ipur) señalaron que «no hay evidencias de que el poliuretano formara parte de la fachada ventilada del edificio. Ni como relleno del revestimiento exterior, ni como material aislante en la cámara de aire propia de esta solución constructiva. Las últimas comunicaciones por parte de expertos presentes en la zona y conocedores del edificio así lo confirman». Y señalan que “en relación al revestimiento exterior, apuntan a que «hay evidencias de que se trata de un panel composite formado por dos láminas de aluminio y un material de relleno para dar rigidez, tampoco en este caso se trata de poliuretano». Desde la Asociación de la industria del poliuretano rígido también se pusieron «a disposición de las autoridades para acreditar pericialmente la no presencia de poliuretano en la fachada ventilada de este edificio». Además de mostrar sus «condolencias por lo sucedido y mostrar su apoyo a todos los afectados».

Corrección de Cogitival

Por su parte, la vicesecretaria del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival), Esther Puchades, experta en peritación de siniestros-incendios señaló ayer que «la investigación y análisis en laboratorio determinarán los componentes del material que revestía la fachada del edificio incendiado en València, ya que no solo los certificados del material que puedan estar aportados a la licencia de obras». Puchades se desdecía así de la primera impresión sobre las primeras imágenes del siniestro y la nube tan densa de humo que se generó, propia de incendios industriales, «donde se veía un panel sandwich, con dos chapas de aluminio y en el centro una capa de poliuretano». En las imágenes del edificio en construcción, de 2008, "se ve hasta la marca de los materiales", como fibra de vidrio o lana de roca en fachada adherida, que es incombustible, y tendría que ascender a temperaturas del hormigón, 1.200 grados, para llegar a incendiarse. Según ha explicado, en los materiales desprendidos se ven las placas de aluminio, dobles, con una malla que contenía un material, pero "de momento no podemos decir tajantemente cuál es" y hasta que no analice con detenimiento o se lleve a un laboratorio en el proceso de investigación todo son "suposiciones".

El arquitecto que diseñó el edificio

Por último, el arquitecto Francisco Nebot aseguró al programa «Y ahora Sonsoles» de Antena 3: «Hace 20 años. ¿Cómo voy a saber? No sé nada. Cuando haya una investigación podremos verlo», dijo en una respuesta por escrito.