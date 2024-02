Los bomberos rescatan los enseres de los vecinos afectados por el incendio de València

Varias cajas fuertes, muchas bolsas de ropa, algunas huchas de niños teñidas por el humo y una caja de Lego (curiosamente intacta) de un parque de bomberos. Es lo que han rescatado los bomberos de las viviendas dañadas por el fuego del incendio de València, tras autorizar el juez a los afectados a entrar en sus casas y sacar sus coches del garaje.

En realidad, ningún vecino ha podido acceder a los pisos por el mal estado del edificio, pero sí que han pasado por una mesa situada en la calle para señalar en un plano y rellenar documentación lo que les gustaría recuperar de sus casas. Los bomberos han sido los encargados de rescatar los enseres, que se han llevado los vecinos de la finca, algunos visiblemente emocionados por los recuerdos.

Manuel Díaz es uno de los inquilinos afectados y explica que no ha pedido nada de la casa, ya que vivía en la novena planta. "Yo no tengo caja fuerte y mi piso ha quedado devastado. En la segunda o cuarta planta hay viviendas de las que se pueden recuperar cosas, de la mía no ha quedado nada", cuenta.

Valencia VLC incendio en Campanar los vecinos del edificio de Maestro Rodrigo recogen sus enseres con los bomberos / Francisco Calabuig

Sí que ha venido para sacar su coche del garaje, después de conseguir unas nuevas llaves a cuenta del concesionario. "Ahora estamos con la grúa, con los seguros, la documentación, yendo a los juzgados... Son muchos trámites en muy poco tiempo y el proceso es costoso", cuenta Díaz.

Los pisos más accesibles

Los únicos enseres que se han podido rescatar han sido los de los pisos más acessibles y plantas más bajas, ya que no fueron tan afectadas por el fuego. Otimani Boudaoud, vecino de la segunda planta, ha podido recuperar muchas bolsas de ropa, algunos peluches y su caja fuerte (el objeto que más han rescatado los bomberos al ser el que más resiste).

Los vecinos tenían que registrar su solicitud en un listado y esperar hasta que alguien del cuerpo de bomberos pudiera acceder a la vivienda. En toda la mañana a penas se inspeccionaron un par de pisos de las 15 solicitudes que llegaron.

Durante toda la mañana se vio un trasiego de vecinos pegados al teléfono móvil hablando con sus parejas o familias, pensando en qué puede haber quedado tras el incendio que se pudiera recuperar. En la mayoría de casos no ha sido gran cosa. Según explican varios vecinos, hasta que el edifico no esté en buenas condiciones y los accesos seguros no podremos subir.

Estamos todos en el hotel pero bajo el puente

Díaz se considera, dentro de los afectados, afortunado. Ha perdido todas sus pertenencias pero él era un inquilino de la vivienda. "Por lo menos no tengo esa carga de tener que seguir pagando además de haberlo perdido todo", explica.

El afectado, además, ha disipado las dudas sobre la posible brecha entre propietarios e inquilinos de la finca, y ha explicado que "intentamos ir todos a una. Al final somos todos afectados aunque en diferentes grados".

El vecino del noveno lleva varios días realizando sólo trámites para tratar de reflotar su vida, mientras está a la espera de las ayudas al alquiler o una de las viviendas prometidas en Safranar. "Estamos todos en el hotel pero con un pie en la calle", explica Díaz, a la vez que reivindica que "no se olviden de nosotros de aquí a unos meses por favor".