PP y Vox cambian el galardón del 8M en las Corts para elegir a su premiada

El cambio político del 28 de mayo se notará el próximo 8 de marzo en la conmemoración de las Corts por el Día de la Mujer. Habrá acto de celebración, algo que no estaba del todo claro hasta ahora, pero lo hará con una modificación sustancial en la parte de los galardones. De hecho, estos pasan de estar en plural, como se hacía desde 2017, a situarse en singular. PP y Vox han acordado este jueves reconocer este año a Victoria Liceras, una elección que ha indignado a PSPV y Compromís no por el nombre señalado, sino por las formas.

Desde 2017, los galardones del parlamento autonómico por el Día de la Mujer salían de la Comisión de Igualdad. En esta, cada grupo presente (en 2017 estaban PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Podem y a partir de 2019 se añadió Vox) proponía uno o dos nombres y se premiaba a cada una de ellas. Este año, en cambio, la Mesa de la Comisión de Igualdad ha decidido una modificación en el sistema de elección: en vez de reconocer a todas las propuestas, solo se premia a una, la que resulte elegida con más votos de entre los representantes de la comisión, lo que para la oposición es un "rodillo" y un ejemplo de "sectarismo".

La decisión ha llegado de la Mesa de la Comisión, presidida por Elena Bastidas, del PP, y con mayoría de los 'populares' ya que los otros dos cargos los ocupan el socialista Ernest Blanc como vicepresidente y la diputada popular Beatriz Gascó como secretaria. Según se desprende de la comunicación escrita trasladada a los diputados, ha sido este mismo jueves cuando se ha reunido el órgano de dirección de la comisión y ha optado por el nuevo método de elección de la persona reconocida.

Bastidas, presidenta de la comisión, habla con Vero Ruiz, de Compromís. / José Cuéllar/Corts

El enfado ha sido notable en los dos partidos de izquierdas que consideran que se ha pasado de un modelo de galardones donde se premiaban todas las propuestas a solo una, la de la mayoría parlamentaria, en este caso, en manos de PP y Vox. "Esto es una auténtica decepción y una enorme preocupación, nos han expulsado del espacio de igualdad", ha protestado la diputada del PSPV, Rosa Peris. "Este es un método excluyente y el feminismo no ha de ser excluyente ni una competición", ha agregado la parlamentaria de Compromís, Vero Ruiz.

Ni socialistas ni valencianistas han presentado nombre alternativo al de Victoria Liceras, planteado conjuntamente por PP y Vox, algo que para la izquierda demuestra que la comisión ha sido una "pantomima". Liceras, médica de profesión y coleccionista de indumentaria valenciana, ha obtenido los 7 votos de los representantes de los partidos que sustentan el Consell mientras que los seis restantes han sido "nulos". En ellos ponía "Democracia" e "Igualtat real, Día Internacional de les Dones", según ha podido saber este periódico.

Una candidata

La justificación de PSPV y Compromís para no proponer a ninguna mujer o asociación es que no querían "quemar" un nombre planteando un reconocimiento que sabían que no se iba a poder llevar ya que no cuentan con mayoría. De hecho, la candidatura de Liceras ha sido previamente pactada por PP y Vox dejando fuera de cualquier posibilidad la elección de una alternativa.

Por su parte, ni PP ni Vox han entrado en la polémica del por qué del cambio en la elección de la persona galardonada sino que han defendido a Liceras como una "mujer trabajadora, ama de casa, médico, empresaria" y gran coleccionista de ropa valenciana y de peinetas. Su casa, han dicho, es un museo de la "historia valenciana" y es por esta "promoción de la indumentaria valenciana" además de por su trabajo como médica y empresaria por lo que se la reconoce.