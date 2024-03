Casi la mitad de las nuevas plazas de funcionarios desde 2015 están sin resolver

Los tiempos administrativos no son los de la política. Por mucho que la segunda se canalice a partir de la primera, los ritmos son totalmente distintos y las declaraciones, anuncios o propuestas van infinitamente más rápido que los engranajes oficiales que transforman las palabras en realidad. Así, aunque desde 2015 la Generalitat haya puesto en marcha más de 500 convocatorias con más de 11.000 plazas a través de ocho ofertas públicas de empleo (OPE); casi 10 años después, todavía un 40 % de estas continúa vacante, algo que ha dificultado acercarse al objetivo del 8 % de temporalidad en la Administración.

Es una de las conclusiones que extrae el 'Borrador de Instrumento de planificación plurianual 2024-2025 para la reducción de la temporalidad del empleo público en el ámbito de la Administración por debajo del 8 %' elaborado por la Conselleria de Hacienda y al que ha tenido acceso este periódico. "Pese a las cifras de plazas convocadas por las diferentes ofertas de empleo público, ordinarias y de estabilización, han concurrido diversas circunstancias que inciden negativamente en el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 8 %", señala el texto.

En total, desde 2015 se han convocado 557 procesos con 11.265 plazas en ocho OPEs tanto en sistema de oposición como concurso-oposición así como turno libre y promoción interna. De estas, según datos de la Generalitat, ya cuentan con resolución definitiva 4.819 nombramientos de funcionarios de carrera mientras que están "prácticamente finalizados" los procesos de las OPEs 2017, 2018 y 2019 (quedan 329 de casi 5.000) y "está finalizando" la ordinaria de 2022 (faltan 6 de 589) y se encuentra "en ejecución" la de 2023, con 823 plazas.

Así, se pueden dar por acabados los procesos para la cobertura de 6.719 plazas. Esto significa que están pendientes de resolver 4.546, el 40 %. Estas tienen como principal nudo el proceso de estabilización convocado en 2022. En este se abrieron 3.827 plazas de las que están todavía por finalizar 3.388. De estas, el Consell prevé que en julio finalice el sistema de concurso de méritos, con 2.520 plazas, y en diciembre el concurso-oposición con 574 plazas. A todas estas se añadirá la creación de 1.179 plazas de funcionarios en la Oferta Pública de Empleo de 2024, de las que más de un millar serán adjudicadas por oposición pura.

No obstante, pese a la sucesión de OPEs desde 2015 la temporalidad ha pasado del 30 % a casi un 50 %. Es más, la Generalitat vive la paradoja de encontrarse en el momento en que más personas están empleadas por el ente público, pero lo hace con menos funcionarios que en 2009. La relación de puestos trabajo supera los 20.000 estructurales en la Administración autonómica, pero más de 9.000 son interinos por los casi 8.900 que son funcionarios de carrera.

Por qué

Por qué las diferentes ofertas de empleo público no bajan las cifras de temporalidad es una de las preguntas que también trata de responderse Hacienda. Entre los motivos señalados en el texto, está que los nuevos puestos creados "se cubren con nombramientos de personal funcionario interino ya que su provisión definitiva se ve impedida por la tasa de reposición", que no todas las plazas vacantes "han podido computarse y convocarse por estabilización por no cumplir los requisitos" así como que se ha detectado "un elevado número de excedencias voluntarias automáticas por prestar en el sector público debido a que muchos aspirantes superan varios procesos selectivos".

Es más, el borrador del plan elaborado por Hacienda señala que la Administración de la Generalitat "debe agilizar los procedimientos que permitan la cobertura definitiva de las plazas ocupadas en la actualidad por personal interino" así como que es "necesaria una previsión de las consecuencias que puede acarrerar la obligación legal de cesar al personal funcionario interino en los plazos establecidos" cuando se convocan los procesos de estas plazas.