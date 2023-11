Rodríguez-Piñero (PSPV) asume la incompatibilidad en el puerto y afirma que "jamás" le informaron

La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV) ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa para hablar sobre las incompatibilidades de su puesto en el consejo de administración de la Autoridad del Puerto de Valencia (APV) con su condición de eurodiputada lamentando "profundamente" todo lo sucedido.

Ha afirmado que la legislación europea no advierte incompatibilidades en ambos cargos y, de hecho, "compañeros del parlamento ostentan ambos cargos en sus países" pero sí lo censura la legislación española. "Soy la perjudicada de un error cometido por los que debían velar por la legalidad en mi nombramiento y no puedo aceptar que se utilice la situación para mancillar mi imagen y mi trayectoria pública", como dice que ha hecho el Consell de PP y Vox. Además, afea al gobierno valenciano que no se haya puesto en contacto con ella y que se haya enterado de una incompatibilidad en el cobro de sus dietas por la prensa.

"No les quepa duda de que voy a devolver hasta el último euro que me corresponda por un nombramiento irregular"

Rodríguez-Piñero ha asumido el error de no haberlo sabido en todo este tiempo y ha apuntado: "no les quepa duda de que voy a devolver hasta el último euro que me corresponda por un nombramiento irregular". Con todo, espera que "se me reclame formalmente por parte de la APV cuánto, cómo y a quién" ha de devolver el dinero.

Durante la rueda de prensa, la eurodiputada ha repasado cronológicamente su trayectoria de ocho años como vocal del consejo de administración y ha resaltado que ella dimitió hace más de dos meses como vocal representante de la Generalitat en el consejo a través de una carta que ha hecho pública también en sus redes sociales, cuando se nombró a la nueva presidenta de la APV, y ha afeado al Consell que diga que la "apartan": "No se puede destituir a alguien que ha presentado su renuncia", ha dicho.

El Consell de PP y Vox no me aparta de nada. Como mucho habrán aceptado mi dimisión que presenté a la consellera Pradas hace DOS meses. Mi dimisión es del 25 de septiembre. No he asistido a ningún Consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi… pic.twitter.com/0zdMJNvmkm — I. Rodríguez-Piñero/❤️ (@RodriguezPinero) 28 de noviembre de 2023

Rodríguez-Piñero ha destacado, también, que ella no tiene en su mano ni los informes de la abogacía que alertan de la incompatibilidad de ser miembro de un consejo de administración y eurodiputada ni el expediente que se ha abierto y que anunció la portavoz del Consell, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior a pleno del Consell esta semana. "Es evidente que con esas declaraciones la portavoz solo intentaba hacerme daño y me gustaría una disculpa por su parte. Aunque no la espero", ha señalado.

"Nunca me advirtieron de la incompatibilidad y siempre estuve convencida de mi idoneidad"

Desde el verano de 2015, cuando la propusieron como miembro del consejo y aceptó el cargo, ha recordado, "nunca me advirtieron de posible incompatibilidad. Ni la abogacía del Estado ni la de la Generalitat ni la secretaria de la APV" por tanto, "siempre estuve convencida de mi idoneidad, de que mi nombramiento cumplía con todos los requisitos y nunca ninguna de las administraciones puso ningún reparo y objeción a mi condición de consejera ni mi participación en estos 8 años". De hecho, en 2019 revalidó su cargo como eurodiputada y también como consejera en el puerto y, de nuevo, nadie advirtió del error.

Por eso, ha invitado al Consell a que indague "dónde están las irregularidades" para que esto "no se vuelva a repetir".

Esta polémica surgió hace unas semanas, cuando la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, explicó, después de que El Mundo publicara que la eurodiputada pudo cobrar de manera irregular 40.000 euros en dietas, que, según la Abogacía de la Generalitat, no era compatible ser vocal del puerto con el Parlamento Europeo, en el que Rodríguez-Piñero es parlamentaria por el PSOE. La valenciana, en su momento, se mostró sorprendida y señaló que desconocía que esto fuera así y que en ningún caso ni en España ni en Europa le habían dicho nada al respecto.

De hecho, el Consell anunció el nombramiento de José Manuel García-Margallo, para ocupar el lugar de Rodríguez-Piñero en esta nueva etapa, pero finalmente esta elección no se consumara, precisamente, por las incompatibilidades del cargo.

El Consell informó que la había"apartado" en la rueda de prensa posterior al Consell esta semana y ella contestó a través de sus redes sociales que había dimitido ya en septiembre e hizo pública una carta remitida a la consellera Pradas el pasado septiembre.