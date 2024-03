Estudiantes empapelan la facultad de Filosofía de la UV por los problemas con el profesorado

El hall de la facultad de Filosofía de la Universitat de València (UV) ha amanecido empapelado por una protesta del estudiantado debido a los "problemas" reiterados con sus profesores y su "comportamiento indebido".

En una carta anónima el estudiantado critica que la institución "sigue siendo la misma" que ya denunciaron las alumnas de educación social, que se manifestaron por las "actitudes machistas de un profesor". "Hacen como si se tienen en cuenta todas las partes, pero después obran sistemáticamente en contra del alumnado obviando el problema", critica el estudiantado.

El mismo profesor, de hecho, continúa dando clase en la facultad tras estas agresiones verbales machistas, ya que la institución le sancionó con una suspensión de dos meses sin dar clase. Además, no fue a programas específicos sobre igualdad de género pese a que la UV aseguró que iba a aplicar esa medida.

Protesta del alumnado por las actitudes machistas de un docente de Educación Social. / Levante-EMV

El alumnado afirma que "se pasan por alto aspectos clave y normativas básicas que conciernen a la calidad docente así como a la fundamentación teórica de los grados, llegando a tener que asumir por norma el absurdo, en el que todo el peso de la argumentación que desestima las quejas y los problemas, recae en que el profesorado tiene libertad de cátedra –concebida como absoluta– y en que, por ende, sus correcciones son válidamente subjetivas y no pueden revisarse".

Pensamiento crítico, pero sólo de una forma

El estudiantado critica especialmente la falta de voz en el día a día del campus con un temario muy novedoso, pero que no cuenta con el visto bueno de muchos de los alumnos, por lo que "se necesita de una sistemática mordaza a las discrepancias -o a lo que se piensa que son discrepancias- porque no se es capaz de entablar un diálogo en el que se pueda reconocer ningún tipo de carencia que sirva para mejorar".

Afirman que el pensamiento crítico que se propugna en estas carreras sociales como vehículo para la conciencia solo tiene un único sentido, y que "no admite tara". Añaden que todo ello "no deja de ser irónico teniendo en cuenta que de la facultad, supuestamente tendrían que surgir las herramientas para el cambio". Como reflexión, se plantean "si las ideas que no son capaces de sembrar la concordia en donde emanan, serán capaces de hacerlo a dondequiera que tienen que llegar".