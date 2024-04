Compromís sube la presión sobre Sumar para aclarar la lista europea

La negociación entre Compromís y Sumar para concurrir juntos a las elecciones europeas ha entrado en fase de curvas y estas son cada vez más pronunciadas. Después de una semana de muchas conversaciones y pocos avances, por no decir ninguno, la coalición valencianista ha decidido incrementar la presión con los tiempos y según ha podido saber este periódico, ha convocado una ejecutiva para el próximo martes en la que el orden del día estará marcado por los comicios del 9 de junio al Parlamento Europeo: aprobar el reglamento de primarias interno y hablar sobre las alianzas para esta cita.

La celebración de la reunión de los principales cargos de Compromís no es una cuenta atrás al uso, porque los tiempos en política siempre tienen algo de elásticos, pero evidencia que los valencianistas empiezan a ver cómo el margen es cada vez más estrecho. El punto de discrepancia continúa siendo el puesto que ha de ocupar el representante que elija Compromís en una lista que encabece Sumar y englobe a otras formaciones de izquierdas, algunas de ellas de carácter territorial como Más Madrid o els comuns.

Así empezó la partida en enero, en la primera toma de contacto, y así sigue sin grandes avances tres meses después. De hecho, el paso del tiempo y de las reuniones sin que fructifique nada solo ha hecho que aumentar el nerviosismo interno en los valencianistas, especialmente en Més. La opción de Sumar era aceptada a regañadientes en los sectores más nacionalistas de la formación porque era vista como la mejor posibilidad para recuperar el escaño en Bruselas, pero solo si se aseguraba un lugar de privilegio que asegurara este acta.

El jueves, minutos después de que se cerrara sin acuerdo una reunión en la que ni la participación de Yolanda Díaz logró desencallar la situación, Més reunió a su ejecutiva y fijó el número 3 de la lista como petición para llegar a un pacto, puesto al que no llegan de momento desde Sumar. La resolución en la ejecutiva del partido de Joan Baldoví, Àgueda Micó o Vicent Marzà entre otros fue un primer mensaje al que se añade la convocatoria de la ejecutiva del próximo martes de los tres partidos que integran la coalición. No es un ultimátum, pero sí un estímulo y un horizonte para retomar unas conversaciones que tras la reunión del jueves se habían paralizado y quedaban emplazadas para un futuro sin una fecha definida.

"Quedan días, pero pocos"

Según trasladan fuentes de Compromís, el problema no es tanto de plazos legales sino políticos. El decreto de convocatoria electoral no se publica en el BOE hasta el 17 de abril y a partir de entonces se fija el límite para registrar las coaliciones. En ese sentido, estas mismas fuentes señalan que aún hay tiempo porque "hasta el último minuto" este tipo de negociaciones siempre son posibles, pero que a nivel interno se han de organizar unas primarias (que tendrán su pistoletazo de salida el martes) además de validar los acuerdos en consulta interna y eso requiere de margen. "Quedan días, pero pocos", es la frase que trasladan.

La vipresidenta Yolanda Díaz durante la clausura del acto / L-EMV

A ello se añade la necesidad de armar un plan B en caso de que se cayera la opción de ir con Sumar. La plataforma de la vicepresidenta ha sido la primera opción y en caso de que no haya acuerdo, Compromís debería buscar una alternativa que no sería sencilla. En 2019 encabezó una candidatura con fuerzas plurinacionales que se quedó a medio punto, unos 100.000 votos, de lograr representación en la que ya no estarían, entre otras formaciones, Més Mallorca, que irá con ERC, Bildu y BNG.

Por su parte, desde Sumar guardan silencio y se mantienen en el espacio de la discreción. Fuentes del partido de la vicepresidenta y ministra de Trabajo defienden que nunca hablan de las negociaciones, que están inmersos en diálogos con los partidos para hacer la lista y que lo anunciarán cuando se cierren. Tampoco se ha podido extraer nada de la propia Díaz, de visita en València por la Capitalidad de la Economía Social, quien a su llegada al acto esquivó las preguntas de la prensa.

