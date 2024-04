Las peñas logran que el Consell frene la obligatoriedad de contratar veterinarios en los Bous al Carrer

El Pleno del Consell, tras la movilización de la Federació de Penyes de Bous al Carrer y de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, ha aprobado la ampliación de la moratoria, de uno a tres años, para la emisión de certificados sanitarios de traslado en los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana, en el que se reseñe expresamente que ampara la vuelta a la explotación de origen de bovinos que participen en festejos taurinos tradicionales sin sacrificio.

El Pleno del Consell ha ampliado la moratoria de uno a tres años "teniendo en cuenta que se celebran anualmente más de 8.000 festejos taurinos en la Comunitat Valenciana y que el periodo transitorio establecido para disponer de personal veterinario habilitado para expedir los certificados sanitarios de traslado finaliza el próximo 18 de abril", destaca la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado.

Imagen de Archivo de una reunión de la Federació de Penyes con el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. / Levante-EMV

Desde la Federació de Penyes de Bous al Carrer explican en otro comunicado que hace dos meses detectaron que un decreto del anterior Consell del Botànic, "redactado por Compromís en abril de 2023", legislaba "la imposición velada del veterinario para hacer la guías de ida y vuelta de los traslados de las reses autóctonas". Según la federación, "con la normativa de Compromís sería necesaria la presencia de un veterinario habilitado para la realización de la guía de vuelta, repercutiendo el gasto en el organizador del festejo". La federación asegura que dicho decreto "no se notificó a la conselleria de Interior y Justicia, la cual es la competente en materia de autorización de bous al carrer".

"Futura derogación"

El presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, afirma que la moratoria aprobada hoy es el paso previo "a una futura derogación". "El coste medio de un veterinario por acto es de unos 300 euros, inasumible para las asociaciones que pagan sus fiestas con las cuotas de los socios", añade Zaragozá, quien insiste en que "el veterinario es una línea roja que, hoy por hoy, no podemos permitir".

German Zaragozá, presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. / Miguel Angel Montesinos

"Una vez más, la federación de peñas y la asociación en defensa de las tradiciones, demostramos estar al quite en la defensa de los intereses de los aficionados de los Bous al Carrer", recalca Zaragozá, quien recuerda que ambas entidades no solo ya consiguieron en diciembre de 2022 que el Servicio Valenciano Público de Salud se hiciera cargo de los costes médicos de los heridos en los festejos que no cubrían las compañías de seguros, sino que también en 2004 "ganaron un juicio a los veterinarios" en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, por su parte, detalla que la moratoria "afecta a la disposición transitoria primera del Decreto 58/2023, del Consell, de ordenación del sector ganadero, por el cual se regulan los procedimientos de registro, identificación y movimiento de los animales de las explotaciones ganaderas y establece que los procedimientos de registro, identificación y seguimiento y control de los movimientos de animales son instrumentos imprescindibles para la sanidad y bienestar animal, así como para la seguridad alimentaria".

"Evitar incertidumbre"

Concretamente, la disposición primera establece que “de manera excepcional” y mientras no se disponga de personal veterinario habilitado en los festejos taurinos tradicionales sin sacrificio, la emisión de los certificados sanitarios de traslado en los que se reseñe expresamente que se ampara la vuelta de las reses a la explotación de origen, puedan ser realizados por el servicio veterinario oficial, durante el periodo de un año.

La Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca entiende que todo esto "requiere de un proceso de preparación y fases previas que exceden el plazo fijado y que sin su ampliación se hace difícil llevar a cabo, con normalidad, los festejos taurinos en la Comunitat Valenciana, sin infringir la normativa y crear incertidumbre en su desarrollo".

Por ello, la previsión de disponer de personal veterinario habilitado en los festejos taurinos tradicionales para la emisión de los certificados sanitarios de traslado "requiere la modificación previa del Decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana", aclara la conselleria

Toro de Luis Algarra en los recientes Bous al Carrer de Sant Vicent, en la Vall d'Uixó. / José Joaquín Montón Montesinos

Con la moratoria, añade la conselleria, "se busca introducir la figura del veterinario con las debidas garantías de funcionalidad adecuada, que pasan por la definición con mayor precisión de su papel en cada uno de los festejos, la disponibilidad, la manera de llevar a cabo la selección, la necesidad de una formación adecuada y la concreción de la forma de contratación".

Según el comunicado de Agricultura "anualmente, más de 820.000 personas acuden a los Bous al Carrer. El coste de organización ronda los 37 millones de euros y alcanza un impacto económico de 300 millones de euros anuales, lo que se traduce en que por cada euro invertido en la organización de bous al carrer se generan 8,10 euros de riqueza económica".