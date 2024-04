Mazón, sobre Sánchez: "Más que una carta de amor es una carta en la manga"

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha reaccionado también esta tarde a la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que anuncia un periodo de reflexión sobre su continuidad en la Moncloa tras las investigaciones judiciales a su mujer. "Estamos demasiado acostumbrados ya a efectos sopresa, a querer cambiar el paso. Esto es una especie de nuevo globo sonda para tenernos a todos en vilo, para que se hable ahora de esto y del amor", ha dicho durante un acto que se está celebrando esta tarde en Madrid junto con el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Fiscalizar al Gobierno

"No se le puede pedir al partido de la oposición que no fiscalice al presidente del gobierno, porque si no se fiscaliza al presidente no estaría cumpliendo con su obligación democrática. Yo entiendo que el PP va a tener que seguir fiscalizando las enormes dudas que hay sobre todo esto que está pasando en el entorno y quizá en el corazón de la Moncloa. Estamos hablando del dinero de los españoles y tienen derecho a saber lo que pasa con su dinero. Las exigencias de explicaciones y de responsabilidad es lo minimo", ha insistido el presidente de la Generalitat, que ha rematado: "Me suena más a una carta en la manga que una carta de amor".

