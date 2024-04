Vicent Marzà: "Oltra hubiera sido una garantía de éxito pero hay que entender su situación"

¿Cómo valora el proceso de Compromís de evolución de su modelo político y búsqueda de nuevos liderazgos?

Estamos en un proceso de consolidación de los instrumentos de Compromís, de buscar una fortaleza interna que nos permita ser más útiles a la ciudadanía. Una de las propuestas que está sobre la mesa es la de un «partido de partidos», un modelo de coalición estable con un espacio común compatible con los partidos de origen. Es la misma estructura que tienen otras formaciones, como Bildu. En cuanto a los liderazgos, tenemos gente muy buena y consolidada, como Joan Baldoví, y compañeros que están emergiendo, como son los casos de Gerard Fullana o Verònica Ruiz.

¿De qué manera han interiorizado el archivo de la causa contra Mónica Oltra?

En cuanto a su posición, su situación y su futuro no voy a hacer suposiciones ni conjeturas. Tiene que tomarse su tiempo después del sufrimiento. Soy respetuoso y no voy a añadir ruido al tema. Sí quiero decir que es un claro ejemplo de la forma de actuar de la derecha, que busca eliminar a sus rivales cuando no tiene alternativa política. Lo hemos visto con Oltra y también conmigo estas semanas. Han intentado mentir en las Cortes sobre mi acción de gobierno y se ha demostrado que es falso. Intentan destruir las ideas y competir a través de la mentira.

En las europeas vuelven a presentarse con Sumar, ¿en qué estado se encuentra el vínculo con los de Yolanda Díaz?

La apuesta de Compromís para las europeas era la de una coalición más amplia. Al ser circunscripción única se podía buscar la unión de todas las izquierdas, estatales y soberanistas. Ha habido fuerzas que no han querido. Es positivo el mensaje que lanzamos de cooperar con otras fuerzas. Con Sumar lo hacemos a nivel estatal porque ocupa un espacio similar al nuestro en la Comunidad Valenciana. En ocasiones vamos juntos pero también hay decisiones del Gobierno en las que no estamos de acuerdo, como la ampliación del puerto de València o de los aeropuertos.

¿Cuáles son las cuestiones más acuciantes de las que Compromís hará bandera en las instituciones europeas?

Tenemos que estar en las decisiones que se toman en el día a día, como en las relacionadas con la protección de la agricultura y la industria, que necesitan defensa frente a terceros países. Reivindicaremos la conexión del Corredor Mediterráneo y pararemos a la extrema derecha, que ataca a las mujeres y al colectivo LGTBI. Trabajaremos para poner en marcha la primera directiva europea contra la violencia machista. Hay que perseguir a los machistas en todos los lugares. Necesitamos una Europa más social, que reduzca la jornada laboral y defienda los salarios dignos.

