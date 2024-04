Massó llama el 25 d'Abril a que los políticos dejen de analizar la historia

Primer 25 d'Abril de Vox presidiendo las Corts y se ha notado tanto en el discurso oficial como en la celebración del acto. En el hemiciclo y no en la Andana como era habitual, donde caben más invitados, la presidenta del parlamento autonómico, Llanos Massó, ha llamado en una intervención íntegramente en castellano a defender la "identidad" de la Comunitat Valenciana "y de España", una defensa que ha complementado pidiendo, con una de las frases que dan la introducción del himno valenciano, "ofrendar nuevas glorias a España"; un discurso que ni PSPV ni Compromís han aplaudido y posteriormente han criticado.

Massó ha empezado el discurso hablando de que este 25 de abril se recuerda la Batalla de Almansa de la que ha dicho "es historia, y no requiere más memoria que el recuerdo de unos hechos que realmente acontecieron, y cuyas consecuencias han de ser analizadas por los historiadores, no por los políticos". Nada de las instituciones perdidas, ni los fueros ni los Decretos de Nueva Planta, ni del autogobierno, algo que posteriormente le han reprochado los portavoces de la oposición.

"Celebramos el día de las Corts Valencianes, el poder legislativo de nuestra región", ha expresado Massó quien ha pedido hacer una "reflexión" para "identificar la cantidad óptima de regulación que permita un buen funcionamiento de nuestra sociedad". "A veces nos hemos visto saturados por una vorágine legislativa, por una obsesión reguladora", ha indicado al tiempo que se ha preguntado sobre "cuántas leyes bastan para asegurar un buen gobierno".El uso de determinadas expresiones como "región" o "obsesión reguladora" tienen también su pátina política.

De hecho, ha lamentado que en algunas ocasiones, "en el pasado se han usado las instituciones o celebraciones como esta para dividir, no para unir", "para crear la percepción de una realidad que no es tal". También ha habido mención velada hacia la ley de Amnistía o las concesiones a otras autonomías. "No podemos consentir que los desleales sean premiados y los leales castigados o, cuanto menos, ninguneados", ha indicado Massó.

Los premiados posan junto a Mazón, Massó y los portavoces parlamentarios. / M.A. Montesinos

En el apartado de las reivindicaciones, no la ha habido directa sobre la reforma de la financiación autonómica sino que ha llamado a "procurar que los recursos lleguen en igualdad a todos los puntos de nuestra geografía" para que "se puedan financiar los servicios públicos". Sí que la ha habido para que "desde la Comunidad Valenciana, este bello lugar de España se defiendan los valores constitucionales". Porque pese a hablar de que "el valenciano (en referencia a las personas valencianas, no a la lengua) ha sabido mantener su esencia, singularidad e identidad", siempre la ha ligado a España.

"Defender España"

"Desde que Jaime I llegara a nuestra tierra e incorporara el Reino de Valencia a la cristiandad, somos una parte esencial de esa Nación histórica y política cuya unificación culminaron los Reyes Católicos 250 años después, con la toma de Granada", ha indicado en un primer momento. "Queremos hacer un llamamiento a valencianos, castellonenses y alicantinos para no cejar nunca en la defensa de nuestra identidad, de nuestra tierra y de España", ha añadido posteriormente antes de reclamar "evitar disgregar la unidad" y ofrecer "nuevas glorias a España".

El discurso ha estado seguido por la crítica de la oposición. PSPV y Compromís han lamentado, en primer lugar, que la segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana no utilizara una de las dos lenguas cooficiales. También han criticado que quien preside una institución que representa el autogobierno forme parte de un partido que quiere abolir esa misma institución y que, asimismo, hayan tratado de "descafeinar el acto". "En el fondo y las formas se nota que presiden las Corts la extrema derecha", han lamentado.

Previamente, se ha vivido el momento más emotivo con la entrega de la Alta Distinción Parlamentaria Francesc de Vinatea a los cuerpos responsables de los trabajos de emergencias durante el incendio de Campanar. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito o el Instituto de Medicina Legal han sido algunos de los galardonados mientras los cuerpos de bomberos de València ciudad y del Consorcio Provincial han recibido la placa y un aplauso con todo el hemiciclo en pie. En sus discursos, han agradecido el reconocimiento, han señalado que supone un "aliento" para su trabajo y han recordado a las víctimas del fatídico suceso.