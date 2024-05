El Consell da el primer paso para llevar al Gobierno a los tribunales por incumplir el envío de agua a l'Albufera

La guerra del agua vuelve a sobrevolar la Comunitat Valenciana. La gestión de los recursos hídricos de los que dispone la autonomía ya generó fricciones entre el Consell y el Gobierno central a finales de la pasada legislatura por el recorte decretado al trasvase Tajo-Segura, si bien el entonces president, el socialista Ximo Puig, evitó el choque directo con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, también del PSOE.

Ahora quien comanda la Generalitat es el popular Carlos Mazón y el Ejecutivo valenciano sí parece decidido a confrontar de lleno con Moncloa a cuenta del agua, en esta ocasión por la que recibe l'Albufera de València a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que ha derivado en una guerra de cifras entre ambas administraciones. Además, la ministra con la que se disputa es la cabeza de lista de los socialistas a las inminentes elecciones europeas del 9 de junio.

En la semana que arrancará la campaña de los comicios a la UE y tras unos días de tensión con Ribera, el Consell ha querido tomar la iniciativa política y ha anunciado este lunes que ha iniciado el proceso para llevar al Gobierno a los tribunales por incumplir la ley y no transferir al lago el agua contemplada en la norma.

En concreto, la Generalitat ha enviado a Ribera un requerimiento previo al recurso contencioso administrativo en el que reclama al ministerio ejecutar esas transferencias hídricas extraordinarias "pendientes", que según el Consell son 18 hm3, de forma "urgente e inmediata". Si no lo hace, la Generalitat llevará el caso a la justicia para tratar de conseguir por vía judicial ese agua que entiende que se le adeuda.

Así lo ha adelantado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, quien ha comparecido junto a la portavoz Ruth Merino tras el pleno del Gobierno autonómico. Según ha explicado, el Consell seguirá "adelante" con la reivindicación ante Moncloa y no dudará en recurrir a la justicia con el "rigor" y el "aval técnico" si no hay reacción al movimiento anunciado este lunes. Pradas ha sido muy dura con Ribera, a quien ha acusado de "mentir a los valencianos con maniobras trileras" y de "incumplir la palabra dada" al president Mazón, con quien abordó el tema en una reunión el pasado febrero.

El propio jefe del Consell, casi en paralelo, ha mantenido la presión sobre la ministra, quien le acusó la pasada semana de ejercer el "populismo hídrico" tras denunciar este en las Corts el incumplimiento del Gobierno. Así, le ha retado a quitarle la razón y explicar "por dónde ha entrado agua en el lago", puesto que el ministerio asegura que se han aportado 50 hm3 para el parque natural durante el actual año hidrológico desde el pasado octubre.

"Si me lo dice ahora mismo, yo me callaré, pero si no son capaces de acreditar cuándo y de qué manera el agua ha llegado al lago, al lago que se muere, al lago que necesita un caudal ecológico (...) están mintiendo", ha aseverado el popular.

La ministra Ribera y el president Mazón en la reunión que mantuvieron el pasado febrero. / Celia López/ Europa Press

Una "cortina de humo" de Ribera y la CHJ

Pradas ha trazado una cronología de las conversaciones mantenidas entre su departamento autonómico y la CHJ y el ministerio para tratar de evidenciar los repetidos intentos de la Generalitat para recibir las transferencias hídricas contempladas en la ley. "Pero la ministra Ribera debe estar preocupada por otras cuestiones --ha dicho en aparente alusión a su candidatura al Europarlamento--, pero no por l'Albufera, porque sabe que faltan 18 hm3 de caudal ecológico y miente a los valencianos", ha insistido.

Según la consellera, en los últimos meses se han producido dos reuniones de "alto nivel" con el ministerio de Transición Ecológica, una entre Ribera y Mazón y otra con el secretario de Estado, Hugo Morán. En ambas se reclamó "el agua necesaria" que contempla la norma aprobada en enero de 2023.

Asimismo, se han remitido informes al ministerio alertando de los bajos niveles de agua en el lago y de la "necesidad de aportaciones" de las confederaciones del Júcar y el Turia y varios "escritos" a la CHJ "exigiendo cumplir con el plan hidrológico" primero y "reiterando", meses después, "la necesidad de esas aportaciones".

Pradas ha asegurado que hubo una última reunión a principios de mayo con la CHJ en la que ella misma le pidió a su presidente, Miguel Polo, esas transferencias. El pasado 15 de mayo venció la fecha límite y la Generalitat insiste en que "ese agua no ha llegado al lago".

La consellera ha sido muy insistente en ese punto. "Los 20 hm3 tienen que llegar al lago, no a toda la extensión del parque natural. Eso lo sabe la CHJ y lo sabe la ministra, que se comprometió a ello ante el president Mazón y ha faltado a su palabra. Hemos levantado la voz y parece que no les gusta y buscan una cortina de humo", ha indicado. También ha repetido que las transferencias pendientes corresponden a los envíos "extraordinarios" de agua, no a los periódicos.

Una "seña de identidad" en riesgo

Pradas ha resaltado que además de ser una "joya de la naturaleza", l'Albufera es también una "seña de identidad regional" que el Consell "va a defender" tras "años de abandono". En ese sentido, ha recordado que los 2 hm3 que según las cuentas de la Generalitat son los únicos que han llegado al lago, lo hicieron tras un otoño "muy preocupante" por la escasez de lluvias, que dejó "en situación de emergencia al lago".

Una situación que, de repetirse ahora y sin esas transferencias, provocaría una "catástrofe ecológica". "No lo tapo", ha dicho la consellera, que ha añadido que si eso sucede, "el único culpable será el Gobierno".