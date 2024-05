PP y Vox desisten alargar las investigaciones en las Corts solo por mayoría

Las comisiones de investigación parlamentarias no podrán alargarse solo con el voto a favor de la mayoría de la junta de síndics y seguirán requiriendo la unanimidad. PP y Vox han echado marcha atrás a la propuesta de que solo con el apoyo de la mayoría de la junta de portavoces (donde están los síndics de cada formación y los integrantes de la Mesa, compuesta esta legislatura por un miembro de cada formación) se pudiera prolongar el plan de trabajo en una comisión, aunque sí que han sacado adelante que las subcomisiones no se guarden en el diario de sesiones o que los planes de trabajo los propongan la Mesa de la comisión y no los grupos.

Son algunas de las novedades introducidas en la nueva resolución de la Presidencia de las Corts sobre el trabajo en las comisiones parlamentarias. Es la que motivó este jueves la reunión de la junta de síndics, un encuentro que desconcertó a la oposición, que no acababa de entender ni la "oportunidad política ni los tiempos" al llevar a cabo una reunión solamente para este punto y no esperarse a la semana que viene cuando deberá celebrarse una junta de portavoces para ordenar el pleno del 12 y 13 de junio.

No obstante, el principal cambio que se iba a dar con la nueva resolución finalmente no se llevará a cabo. Al menos, de momento. En la documentación que les llegó a los partidos sobre la junta, se incluía la nueva reglamentación propuesta por la presidenta de las Corts, Llanos Massó, en el que se señalaba que para "prorrogar el funcionamiento de la comisión, por igual período, se requerirá el acuerdo de la junta de síndics". Esto supone una modificación respecto a la normativa que estaba vigente hasta ahora, y que seguirá así, que requería la "unanimidad".

De haber salido adelante esta propuesta, la junta de síndics, donde PP y Vox tienen mayoría, estas dos formaciones podrían haber alargado el funcionamiento de las comisiones de investigación. Ahora mismo solo hay una en marcha: la que investiga el sector público en la etapa del Botànic y que tiene una duración de 18 meses. Pese a que finalmente no se llevó adelante este punto, PSPV y Compromís han criticado el cambio, especialmente por señalar que las subcomisiones no se registrarán en el diario de sesiones y que si se solicita, tampoco se grabarán. "Menos controles y menos transparencia", ha señalado el síndic socialista, José Muñoz.

