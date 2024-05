Compromís llevará a Antifraude el viaje de dos altos cargos de Presidencia a Bucarest al Congreso del PPE

Compromís ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude el viaje de dos altos cargos de Presidencia de la Generalitat, pagado con fondos públicos, a Bucarest el primer fin de semana de marzo para asistir al Congreso del Partido Popular Europeo cuando se supone que habían viajado hasta Rumanía para acudir al Comité Europeo de las Regiones. En total, son 1.700 euros, según las facturas que facilitó el servicio de Transparencia de la Administración autonómica y que los valencianistas han puesto en conocimiento este jueves en la sesión de control en las Corts.

"¿Qué hará si se sabe que dos altos cargos de Presidencia han viajado con dineros públicos para ir a aplaudir a Ayuso? ¿Los cesará?", ha señalado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en una parte del debate con Mazón. La pregunta ha llegado sin contexto, pero no era algo hipotético, sino que tenía su motivación concreta. Así, Baldoví se refería a Pablo Broseta, secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y a Raquel Aguado, directora general de Representación ante la UE.

Ambos, según concretó después el diputado Cesc Roig, tenían en sus agendas oficiales que el 6 y 7 de marzo se encontraban en un viaje en Bucarest para asistir al Comité Europeo de las Regiones. Sin embargo, este organismo europeo no tenía ningún tipo de acto en Bucarest en estas fechas. Pero que no hubiera acto del Comité Europeo de las Regiones no significa que en la capital de Rumanía no hubiera nada que hacer porque esos días acogía el Congreso del Partido Popular Europeo.

En él intervinieron la hoy candidata al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La casualidad para Compromís no es tal y han acusado a los populares y a los dos altos cargos de utilizar los recursos de la Generalitat para ir a "saraos de partido". "Vuelven a las prácticas de usar las instituciones como si fueran suyas", ha indicado Roig quien ha cifrado en 1.700 euros las facturas que les han enviado desde el servicio de Transparencia.

La encargada de responder, más bien replicar, ante la pregunta parlamentaria de Roig ha sido la consellera de Hacienda, Ruth Merino, quien más que defender la actuación de los dos altos cargos de Presidencia, le ha indicado que "no debe preocuparse por nada" porque el actual gobierno tiene "máximo respeto por el dinero público". Pero ni una explicación de más demostrando que la acusación ha pillado por sorpresa al Ejecutivo autonómico en la sesión.