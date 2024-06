20 joyas ocultas de las universidades valencianas: "Las empresas se rifan a los estudiantes"

Más de 24.000 estudiantes se enfrentarán mañana a la Ebau de 2024, unos exámenes que marcarán su futuro inmediato. Muchos tendrán claro qué estudiar, otros barajan varios opciones y algunos estarán perdidos. Lo cierto es que la mayoría se decantarán por las carreras tradicionalmente más demandadas, como las Ingenierías, Medicina, Derecho o ADE, sin contemplar otras opciones que, por desconocidas, pasan bajo el radar aunque tengan mucha más salida.

En estas carreras "las empresas se rifan a los estudiantes", explica Juan José López, vicerrector de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Algunas destacan por ser la novedad, otras por los pocos estudiantes que se apuntan en relación con la demanda de las empresas y otras por la falta de profesionales, lo que hace que todos salgan con empleo asegurado, y que las empresas ronden a los alumnos ya incluso en tercero de carrera.

Universitat de València

Filología catalana es una carrera que entra en la segunda categoría. Cada año es uno de los grados estrella de la Universitat de València, con una tasa de empleo casi del 100%, debido a la alta de manda de profesionales de este grado y a la poca cantidad de estudiantes que la cursan. Los que la hacen, no tienen problemas para trabajar.

Ciencias Ambientales es un grado con un gran crecimiento en los últimos años. En 2016 la tasa de ocupación era de un 61 % y el último curso ya llegaba el 84 % y siete de cada diez trabajan de algo relacionado con el grado, con tendencia a seguir subiendo debido a la mayor preocupación ciudadana a cuidar el medio ambiente.

Recursos Humanos también mejora mucho desde hace 8 años, ya que es una carrera ligada directamente a la marcha de la economía. La UV destaca que la demanda de profesionales ha crecido mucho, y es uno de los grados que más ha mejorado en inserción laboral de toda la facultad.

Bioquímica y Ciencias Biomédicas ya tiene una tasa de ocupación del 94 % para sus estudiantes, y es una de las carreras con mayor relación de entre sus titulados y un trabajo relacionado con sus estudios. Esta carrera es ya una de las más demandadas por los estudiantes de nuevo ingreso, con una nota de corte cada vez más alta. La UV destaca la gran variedad de salidas profesionales.

Universitat Politècnica de València

Ingeniería Geomática y Topográfica es un grado avalado mundialmente por la Politècnica, así que habilita a sus estudiantes a trabajar de ello en cualquier parte del globo. Su servicio de estudiantes destaca que "es la guinda del pastel en términos de empleabilidad en EE UU y cualquier país más allá de nuestras fronteras". El grado conjuga la tipografía con la tecnología por satélite y de drones. Lo mejor de la carrera es la nota de corte: 5,05.

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural conduce a una profesión regulada y también con sellos internacionales, además, la Escuela que lo imparte es la mejor de España y una de las 50 mejores del mundo según rankings internacionales. Pese a todo, siempre se queda por cubrir alguna plaza.

Conservación y Restauración de Bienes Culturales también dejó plazas por llenar, pese a estudiarse en la mejor facultad de Bellas Artes de España. " La Facultad ha liderado proyectos espectaculares y pioneros como la biolimpieza con bacterias de la iglesia de San Nicolás, la capilla sixtina valenciana y sus procedimientos están a la vanguardia mundial", destaca la UPV.

Una estudiante de Arquitectura de la UPV / Germán Caballero

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación Sonido e Imagen destaca por su gran tasa de inserción laboral. Al año de graduarse, casi todos están colocados, y este ni siquiera es su punto fuerte, ya que la nota de corte es de solo 6,5. El grado también cuenta con acreditación internacional y se imparte en el campus de Gandía.

Turismo también se imparte en Gandía, lo que implica que el número de alumnos es más reducido y la formación más personalizada. El campus a pie de playa es un entorno estratégico para los estudiantes y cerca de las empresas que les darán trabajo.

Ingeniería Eléctrica se imparte en Alcoy, con un gran cinturón industrial a su alrededor. Es el segundo mejor campus de España en lo suyo y el centro público más longevo. Allí se pueden cursar carreras idénticas a las del campus de Vera de València, pero con una nota de corte 3 puntos por debajo.

Universidad Miguel Hernández de Elx

Estadística es la joya de la corona de la UMH, pese a que muchos estudiantes no la ven. "Es tal la demanda de las empresas que la facultad no da a basto para ofrecer cada año más plazas. El crecimiento ahora mismo es brutal. Y las aulas se llenan pero casi no hay gente en lista de espera", explica Juan José López, vicerrector de estudiantes.

Agrónomos en Orihuela es otro de los grados que no se tienen muy en cuenta pero que en la Miguel Hernández son titulaciones estrella. "Hace poco nos contactaron empresas del campo de Cartagena diciendo que la mandáramos a todos los estudiantes que los cogían, hasta ese punto hace falta gente", cuenta.

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial es una carrera nueva creada precisamente porque las empresas tienen mucha necesidad de trabajadores. Comenzará este año y se prevé que los estudiantes salgan con empleo por la "demanda brutal" del mercado.

Sergi Camarena y Gal·la Martí, dos filólogos catalanes, frente a la facultad de Filología de la UV. / José Manuel López

Universidad de Alicante

Óptica y Optometría pertenece a la rama de Salud, una de las más demandadas cada año, pero este grado en concreto no suele tener demasiados reflectores, pese a que la inserción laboral es muy buena y es una opción para muchos estudiantes interesados en las ciencias de la salud.

Nutrición es otra carrera que, al igual que Psicología está teniendo un gran crecimiento por la conciencia social cada vez más desarrollada hacia estos dos temas: la salud física y la mental. Son dos titulaciones que, aunque ya tienen muchos estudiantes apuntados, la demanda de las empresas y el mercado laboral sigue dando de sobra para aceptar más.

PAU de julio en la UJI. / Levante-EMV

Universitat Jaume I de Castellón

Diseño y Desarrollo de Videojuegos está en el top 12 de carreras con más tasa de ocupación de toda la universidad, con un 86 % de estudiantes que acaban trabajando de ello. Una titulación también en boga y demandada por empresas.

Estudios Interculturales encaja también en la categoría de pocos estudiantes, pero con mucha demanda de las empresas que, a pesar de ser pequeñas, no se cubre. Aunque no lo parezca, la ocupación de esta carrera es del 100 %.

