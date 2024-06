El ejercicio imposible en el examen de Matemáticas de la Ebau: "es irresoluble"

Un año más el examen de Matemáticas da que hablar en la Ebau. El año pasado fue el de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, que generó multitud de críticas del estudiantado y se saldó con la nota media más baja desde 2010: un 5,24. En esta ocasión le ha tocado a la prueba de Matemáticas II, celebrada este miércoles.

El problema en cuestión es el 4, que pide calcular varias ecuaciones y coordenadas de los vértices de un cuadrado. Un ejercicio que podía ser asequible... salvo porque no es un cuadrado, sino un rectángulo, lo cual altera el resultado final y hace que sea imposible de resolver si el alumnado opta por hacerlo utilizando distancias.

El problema 4 ha sido criticado por tener mal el enunciado. / Levante-EMV

Así lo denuncian varios docentes de Matemáticas consultados por este periódico, que han hecho la prueba. El caso es que el ejercicio tiene varias maneras de ser completado, y los estudiantes que hayan utilizado fórmulas distintas sí que habrán encontrado la solución correcta. Todos menos los que se hayan decantado por utilizar las distancias, una fórmula que, al estar mal planteado el enunciado, les habrá llevado a un callejón sin salida.

"Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, y un rectángulo no. El estudiante que haya usado las distancias habrá acabado completamente perdido, porque esa fórmula le llevaba a ecuaciones que no se podían resolver. Sin embargo, la culpa no es suya sino del enunciado que está mal planteado", critica un docente.

Varias estudiantes consultadas por este periódico también señalaban la dificultad de este ejercicio en concreto en el examen, y de hecho contaban en una entrevista hecha ayer en la facultad de Informática de la Politècnica, que el profesorado tuvo que repetir el enunciado varias veces para que los estudiantes comprendieran el ejercicio ya que no lograban hacerse con un resultado lógico.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

'Influencers' y cambio climático en Inglés

Dos textos, uno sobre ‘influencers’ y otro sobre cambio climático en la asignatura de Inglés, y un examen de Matemáticas Aplicadas sin sobresaltos después de varios años de reclamaciones de los alumnos pusieron el punto y final a la Ebau 2024, que empezó con una prueba de Castellano en la que los alumnos debían debatir sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y otra de Valenciano en la que se incluía un artículo publicado en Levante-EMV sobre la discriminación por acento y la pureza lingüística.

El examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se celebró, a priori, con normalidad, y varios docentes consultados tras la prueba coincidían en que era "asequible" para el alumnado.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

Selectividad dividida

Una de las novedades de este año es que se trataba de una selectividad dividida, ya que los estudiantes podían elegir cursar Historia de España o Historia de la Filosofía debido a los cambios que entraron en vigor con la llegada de la nueva ley educativa (Lomloe). La elección ha estado bastante repartida, con un 54 % que se decantó por Historia de España y los 10.500 restantes por Historia de la Filosofía.

El año que viene entrará en vigor definitivamente la nueva ley educativa (Lomloe), que sustituirá el aprendizaje memorístico por uno más competencial y que enseñará a los estudiantes a razonar. Este modelo de enseñanza ya lleva años implantándose en los IES y en 2025 llegará la primera promoción de la Ebau. En este nuevo modelo la coherencia, cohesión, presentación y corrección gramatical de los exámenes valdrán un 10 % de la nota.

Como Bachillerato ya estaba adaptado a la Lomloe (que recupera Historia de la Filosofía) el Ministerio dio la posibilidad de pasar Historia de España como específica y para que los estudiantes no llegaran a hacer 6 exámenes. Sin embargo, como la materia no pondera para entrar a ninguna carrera, se tomó la decisión de permitir la elección. Los estudiantes que se hayan matriculado de Historia de España harán el examen de Historia de la Filosofía (si la han escogido) este jueves.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

Novedades en la Ebau

Otra novedad de este año en la Ebau es que el alumnado podía hacer el examen de una asignatura en la que no estaba matriculado en la fase específica de la prueba. Algo que ya se podía hacer en otras autonomías como Andalucía.

Otra novedad de la Ebau es que Educación no penalizó la mayoría de faltas de ortografía al alumnado con dislexia, aunque sí que se hará en valenciano y castellano. En estas dos materias las faltas les descontarán solo dos tercios, y se les podrá bajar un máximo de 3 puntos.

Al alumnado que tenga trastorno de déficit de atención se le ofreció más tiempo para realizar la prueba, y a las personas con problemas de visión se le facilitaron exámenes con tamaño de letra más grande. Todo esto provocó que el número de estudiantes que pidió una adaptación de examen se disparara un 41 % hasta 289 personas.