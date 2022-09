El pleno municipal de l'Eliana solo parecía que se alteraría el jueves a costa de la moción presentada por Compromís para revisar toda la normativa municipal y evitar que las mujeres sean discriminadas en las actividades de la escuela deportiva. Aunque el PSPV votó en contra, no fue el punto del orden del día que más polémica generó. El protagonismo se lo llevó un estrambótico debate a costa del proyecto para instalar una red de Muy Alta Tensión a través de Bétera, San Antonio de Benagéber y l'Eliana que vendrá desde tres plantas fotovoltaicas de Teruel, y que desembocarán en la subestación eléctrica de Entrepins. Una propuesta que ha generado un rechazo unánime por parte de la sociedad civil, asociaciones y grupos políticos. Tanto es así que en la junta de portavoces de esta semana surgió la iniciativa de redactar una declaración institucional -una herramienta que simboliza la unión municipal contra un hecho- para mostrar el rechazo total a este proyecto de la empresa Forestalia.

La declaración institucional se presentó el jueves con el beneplácito de todos los partidos, pero el PP mostró algunas discrepancias, lo que llevó al grupo popular a presentar una propia y crear malestar en el resto de partidos, más aún cuando los argumentos esgrimidos por los populares distaron mucho de convencer de por qué votaban en contra. Piden exigir al Gobierno de España que "no autorice e impida" llevar a cabo esta empresa, así como "que el resto de administraciones implicadas desestimen la ejecución del proyecto y cualquiera posterior que implique el uso de suelo en el término municipal de l'Eliana". En el pleno del jueves, ambos puntos fueron ampliamente rebatidos tanto por Ciudadanos, como por Compromís y el PSPV. Fue la concejala socialista Marta Andrés la que respondió sin rodeos al popular Wenceslao Navarro: "No podemos pedir al Gobierno que no lo autorice: se hace conforme a un decreto de 2018 con un procedimiento y unos trámites, no se pueden saltar la ley, hay una normativa", explicó. E incidió en que el consistorio no puede descartar para siempre la cesión del suelo para otros proyectos energéticos porque el equipo de gobierno "no está en contra de las renovables, pero de este proyecto sí". "¿Por qué habríamos de descartar otros proyectos si no sabemos cuáles son?", reprochó Andrés.

En el PP, Navarro defendió su declaración individual y argumentó que la empresa Forestalia, compuesta por tres compañías, tienen relación directa con el gobierno aragonés, vertiendo dudas sobre la influencia que esta empresa ejerce sobre el ejecutivo de Javier Lambán y desgranando todas las relaciones mercantiles y los propietarios que las compañías tienen y su vinculación con la política. Una intervención que conllevó un toque de atención por parte del alcalde por lo extensa que fue y por la poca relevancia que tenía, como la concejala Andrés le afeó después. "Vienen a decirnos que Forestalia es amiga del PSOE... pues bien, nos da lo mismo, hemos votado en contra de este proyecto. Hay cuestiones importantes que afectan a nuestro pueblo y usted habla de los propietarios de las empresas", ironizó.

Rechazo total

El documento recoge el "rechazo total" a este proyecto empresarial "por ser contrario a los intereses de nuestro municipio con los posibles problemas que puede conllevar, tanto medioambientales como para la salud de nuestros vecinos y vecinas". Además, pide apostar "firmemente" por el uso eficiente y la generación descentralizada de la energía, que no requiera grandes infraestructuras para el transporte, ya que en este plan de Forestalia, la energía va a ser trasladada durante 178 kilómetros desde Teruel hasta l'Eliana para ser convertida, por lo que deja de ser electricidad limpia. El tercer punto pide que las administraciones implicadas - Conselleria de Transición Ecológica y el Ministerio- "deben desestimar la ejecución del proyecto" en los términos en los que está redactado, y piden un respaldo unánime a las alegaciones efectuadas por el consistorio para garantizar la protección del Parque Natural del Túria, evitar el riesgo de incendios y las afecciones sobre la calidad de vida de los residentes.