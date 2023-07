Nàquera no disfrutará este año de 'correfoc'. Al menos, no del de Massalfassar. La agrupación de los 'Dimonis', tradicional colectivo que organizaba este espectáculo de fuego, ha anunciado que no participará en los festejos del municipio tras las medidas implantadas por el gobierno de Vox y el PP donde se incluye, entre otras, la prohibición de banderas LGTBIQ+ en edificios públicos y concentraciones contra la violencia machista.

En este sentido, la asociación cultural explica que esta actitud del gobierno de ultra derecha "atentan contra algunos miembros de nuestro colectivo y contra los principios de la Colla de Dimonis y Asociación Cultural en defensa de la cultura popular". Jordi Sanchis, uno de los miembros de la 'colla' de los Dimonis, explica que esto es un "planteamiento moral y ético" como asociación popular, "donde cabe toda la sociedad sin excepciones y donde se rechazan las medidas que atentan contra ciertos colectivos". En este sentido, explican que el consistorio de Nàquera, donde ahora gobierna Vox con un pacto con el PP, contactó con ellos para que formaran parte de las fiestas de octubre, como se ha hecho otros años. Sin embargo, el gobierno es distinto y la asociación sometió este posible contrato a debate asambleario, donde se decidió que no formarían parte. La respuesta la trasladaron al ayuntamiento del que, según dicen, no han recibido respuesta. Además, como señalan en el comunicado y como recuerda Sanchis, esperan que esta decisión sea una iniciativa para que las asociaciones populares como las de los Dimonis puedan unirse, porque "la cultura popular siempre es inclusiva". En el comunicado hecho público explican que este colectivo "es apartidista pero no apolítico", por lo que no pueden ponerse de perfil frente a actuaciones y actitudes "machistas, racistas u homófobas", y añaden que rechazan el posicionamiento de un ayuntamiento "que excluye a ciudadanos de su municipio por razón de su orientación sexual". La asociación lamenta los perjuicios que pueda causar a la ciudadanía que siempre "ha sido un magnífico público y nos ha hecho disfrutar como esperamos haberles hecho disfrutar a ellos". "Para una 'colla' como la nuestra, que se sostiene gracias a los espectáculos que realiza por todo el País, es costoso renunciar a actuaciones, pero la defensa de nuestros principios, de libertades individuales de nuestros compañeros y de los miembros de la sociedad en general pasen por delante de cualquier motivo económico".