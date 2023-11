La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, ha presidido el pleno extraordinario de la mancomunidad convocado para dar cuenta de la estructura supramunicipal tras haber sido elegida presidenta el pasado mes. Para ello, se reunió con los representantes de los 17 municipios con el objetivo de aprobar la composición de la Junta de Gobierno Local: Solo PSPV, Compromís, Ciudadanos y Ucin tendrán representación.

Así, se procedió a designar las vicepresidencias y los responsables del seguimiento de áreas y proyectos de la Mancomunitat. Así, el vicepresidente primero y responsable del área de Promoción Económica y Empleo será el alcalde de Riba-roja, Robert Raga. La segunda vicepresidencia y el área de Movilidad, Sostenibilidad y Bienestar Animal la dirigirá Joanma Miguel, alcalde de Llíria. La tercer vicepresidencia y área de Bienestar Social y Sanidad ha quedado vacía tras la negativa del PP a formar parte de la junta de gobierno.

Mientras, el teniente alcalde y futuro alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge, de Ciudadanos, será el responsable de Innovación, incluida en el área que dirigirá Raga.

También se ha llevado a cabo la aprobación de la Propuesta de Constitución de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Personal, que ha concluido con los votos a favor de todos los partidos políticos.

El PP espera "un cambio de rumbo"

En el PP de la comarca explican que su negativa a formar parte en el gobierno se produce porque "no se han aclarado los expedientes de expulsión que la antigua presidenta, Lola Celda, abrió a Bétera, Benaguasil y Domeño". "No estamos en la mancomunidad por ninguna vicepresidencia, no queremos sillones", afirman, y añaden que "el camino se demuestra andando". Aseguran que si la dinámica de la mancomunidad "coge otro rumbo" respecto al mandato anterior, "entonces sí entraremos en el gobierno". "No nos puede pedir un acto de fe inicial porque los antecedentes no son fiables", zanjan.