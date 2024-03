Riba-roja da un paso al frente en la lucha por la abolición de la prostitución

El Castell de Riba-roja de Túria acogió las I Jornadas Abolicionistas, las primeras que se realizan en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de denunciar esta práctica que sitúa a España en el tercer país del mundo que más prostitución demanda con un movimiento de más de cinco millones de euros al día.

Estas primeras jornadas, a las que asistió el alcalde de Riba-roja, Robert Raga junto a la vicepresidenta segunda de les Corts Valencianes, Gabriela Bravo, la diputada provincial del PSPV-PSOE, Rosa Peris y una nutrida representación del tejido social, se enmarcan en el programa de actividades que bajo el lema 'Sororitat', ha organizado el área de Igualdad del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria hasta el próximo 8M, conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

En su intervención, la concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco, destacó el trabajo realizado por el Ayuntamiento estos últimos años de gobierno ‘en la de defensa de los derechos de las mujeres, de eliminación de cualquier tipo de discriminación, de luchar por conseguir una igualdad de oportunidades y una participación real, de romper estereotipos y conseguir transmitir y abanderar valores que hoy nos representan como una Riba-roja, igualitaria, respetuosa y tolerante’, ‘un trabajo- dijo- que se ha visto refrendado con la aprobación e implementación del I Plan Abolicionista y la ordenanza sancionadora’

Intervención de Bravo en la jornada contra la prostitución / A.R.

La vicepresidenta segunda de les Corts Valencianes, Gabriela Bravo, abrió la jornada felicitando al Ayuntamiento de Riba-roja por su compromiso con los derechos humanos y por poner en el foco mediático esta problemática, pues ‘por primera vez estamos hablando en la Comunitat Valenciana de prostitución como explotación sexual y violencia y ataque a los derechos humanos’.

Bravo defendió la necesidad de instar al Consell del PP-Vox a que apoye las reformas presentadas por el PSPV para abolir la prostitución en la Comunitat, de tal forma que "tenemos que conseguir una ley integral por la abolición de la prostitución siguiendo el ejemplo de países como Suecia o Francia", y apuntó ‘no queremos leyes sancionadoras ni punitivistas, deben estar acompañadas de planes integrales que aborden la protección de las mujeres y se les ofrezca una salida de verdad’.

Jornada de abolicionismo en Riba-roja / A.R.

Contra el turismo sexual

"No podemos separar la trata de la prostitución. No habría trata si la red criminal no encontrase un mercado de la prostitución en el que explotar a mujeres y niñas especialmente vulnerables", apuntó Bravo. "Nuestro país se ha convertido en referente del turismo sexual, queremos ser referentes del mercantilismo del cuerpo de la mujer", concluyó.

El acto contó con la participación de destacadas personalidades expertas en temas de igualdad y defensa de los derechos humanos que expusieron diferentes puntos de vista y análisis sobre este asunto, bajo la moderación de la jurista y agente de igualdad, Ana María Julián Edo. Intervinieron Agustín Zaragozá, profesor de Filosofía de Educación Secundaria, Agente de Igualdad y experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual; la feminista abolicionista Chelo Álvarez, psicoterapeuta especializada en trauma; Amelia Tiganus, fundadora y directora de Emargi, proyecto social dedicado a luchar, de manera integral, por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas; y la guionista, productora y directora de cine social, Mabel Lozano, recientemente reconocida con el Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental 2024 por ‘AVA’ y una de las mayores referentes de producción cinematográfica en la defensa de la igualdad de la mujer y la lucha contra la trata y la explotación femenina.

Asistentes a la jornada / A. R.

Proposición socialista

El PSPV presentó durante la pasada legislatura una proposición de Ley que suponía la modificación del artículo 187 del Código Penal, con el objetivo de perseguir cualquier forma de proxenetismo, penalizar la demanda de prostitución y reinstaurar en el Código Penal la tercería locativa, que penaliza a aquellos que alquilen los espacios en donde se lleva a cabo esta práctica. El Gobierno de España ya ha anunciado que volverá a registrar una proposición de ley para lo que buscará los apoyos.