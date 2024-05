Bétera promueve la salud de las mujeres

En 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo como Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud es un derecho que “implica gozar de un óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”.

Por ello, el Ayuntamiento de Bétera, a través del área de Mujer e Igualdad, se suma un año más a esta conmemoración, con un compromiso explícito en el desarrollo de programas y actuaciones que tomen en cuenta a las mujeres del municipio y su derecho a la información y acceso a los recursos en materia de salud.

“Queremos concienciar a todas las mujeres de Bétera de lo importante que es gozar de una salud de calidad durante todo el ciclo vital y no sólamente a nivel físico sino también a nivel mental y social. Por consiguiente, desde el Ayuntamiento promovemos políticas para reafirmar y garantizar el derecho de gozar de una salud integral de todas nuestras vecinas”, ha destacado la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío.

En esa línea, y tal y como ha indicado la concejal de Mujer e Igualdad, Marisa Martínez, “pretendemos construir autonomía a través de la prevención y la promoción de la salud entre las mujeres de Bétera. En consecuencia, hemos organizado un programa de actividades gratuitas abiertas al público para conmemorar este día y recordar a nuestras vecinas la importancia del autocuidado”.

Actividades programadas

En ese sentido, el Consistorio ha puesto en marcha para el domingo 26 de mayo, a las 18.00h el Taller de Empoderamiento Sexual “Sin-Vergüenzas” así como el monólogo “Cita con tu sexóloga”, ambas actividades gratuitas, a cargo de la periodista, escritora y coach Silvia Pérez, están destinadas al público general y se realizarán en el Auditorio de la Casa de la Cultura (C/ estación S/N).

El miércoles 29 de mayo, a las 18.00h tendrá lugar en el Salón de Plenos del Castillo (C/Eugenio Aloy,1A) una Charla-Coloquio en torno al cortometraje “SÉ UNA DAMA” (Be a lady, they said), junto al equipo de prevención del CM24H Rural de Yàtova y donde se reflexionará sobre las múltiples presiones sociales que reciben las mujeres a lo largo de su vida.

Del mismo modo y contando con el compromiso y buen hacer del personal del Centro de Salud de Bétera, el próximo martes día 28 se retomará el Programa ADONA’T, con una pequeña charla con el personal sanitario y además, se establecerá un punto de información permanente con diversos materiales para las mujeres en materia de salud.

Proximidad a las mujeres más jóvenes de Bétera

En último lugar, esta campaña municipal también busca acercarse a las mujeres más jóvenes del municipio, por ello, se van a repartir guías de salud específicas para las adolescentes en el IES Les Alfàbegues. La propuesta pretende concienciar y despertar el interés entre las mujeres más jóvenes sobre la importancia del autocuidado y la aproximación a su salud desde una perspectiva de género y empoderante.