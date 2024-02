La Diputación de València ha rescatado un plan de inversiones específico para aldeas que se dejó de convocar en 2015. Es el Plan de Núcleos que impulsó el PP y que ahora recupera la corporación que forman los populares con Ens Uneix para compensar a los municipios con población dispersa para que en esos núcleos urbanos mantengan todos los servicios. Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, en un encuentro que mantuvo esta semana con la alcaldesa de Requena y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rocío Cortés.

Lo hizo allí porque es precisamente Requena el municipio valenciano que más aldeas tiene, un total de 25 y no todas pobladas. Algo similar ocurre con Alpuente, en la Serranía, que cuenta con once núcleos poblados, siete deshabitados y una que mantiene con segundas residencias. En Requena, Enguix especificó que la línea de financiación contaría con cinco millones de euros a repartir en cuatro años, es decir, algo más de un millón de euros por cada ejercicio entre los municipios de menos de 25.000 habitantes que tengan aldeas y que no hayan recibido más asignación en el Pla Obert d’Inversions.

Las bases de este plan podrán conocerse en el BOP, ya que es complementario al Pla Obert y en la diputación aseguran que estos municipios recibirán más ayudas que en la pasada legislatura. De hecho, estos municipios con aldeas fueron los únicos cuya inversión descendía en la relación de fondos obtenidos por cada localidad del Pla Obert y ya entonces la diputación aseguró que serían compensados, ya que debido a los criterios aplicados en la convocatoria no habían visto incrementada su financiación.

En el caso de Requena, el Pla Obert asignó a la comarca entera 12 millones de euros, de los cuales 2,8 irán íntegramente a la capital comarcal. Con el complemento del Plan de Núcleos, «permitirá a las aldeas tener servicios e instalaciones de calidad y que las personas que lo deseen puedan seguir habitando en ellas, con los mismos derechos que los ciudadanos de los municipios de los que dependen», explicó Enguix.

Por su lado, la alcaldesa agradeció que la diputación recupere este plan «que para Requena es fundamental, tanto en la lucha contra la despoblación como en la ayuda directa a nuestras 25 aldeas, algunas bastante alejadas del municipio, como Casas del Río, para que puedan salir adelante». En la misma línea se expresó tras la reunión el alcalde de Venta del Moro, Luis Francisco López Yeves, quien destacó la importancia de «reforzar los servicios en estas pequeñas poblaciones.

La recuperación de este plan responde, según Enguix, «a las peticiones de algunos ayuntamientos que necesitan ayudas directas para sus pedanías, con la intención de que no haya ciudadanos de primera y de segunda en la provincia». Andilla, Castielfabib o Cortes de Pallás también podrían ver incrementada su financiación provincial.