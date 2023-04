Los equipos de la Vall d'Albaida tenían sus citas futbolísticas en la tarde del domingo. El Ontinyent 1931 ya durmió como equipo de playoff en la noche del sábado, tras el empate del CD Olímpic ante el Calpe. A pesar de ello, no supuso una relajación para los de Roberto Bas y en el primer minuto de juego, Juli le sirvió un balón con ventaja a Casti que inauguró el marcador ante el Tavernes (1-0). El Ontinyent 1931 fue el equipo que dominó y buscó las ocasiones en la primera parte y en el minuto 21 fue Casti quien, con un pase de la muerte, le regaló el gol a Juli (2-0). Con la ventaja se marcharon los de la Vall d'Albaida al descanso que buscaron seguir ampliando tras el paso por los vestuarios. En el minuto 61, Rafeta sentenciaba el encuentro (3-0). A falta de 15 minutos para el final, Álvaro, recortaba distancias para los suyos (3-1). Nueva victoria para el Ontinyent 1931 que sigue sin conocer la derrota y se sitúa a 12 puntos de la segunda posición.

L'Olleria ve como se esfuma la posibilidad de alcanzar al Ontinyent 1931 y además se le acerca el Castellonense. Los vidriers no están pasando por una buena racha y enfrente tenían a un equipo local que encadenaba 13 partidos sin conocer la derrota. A los 8 minutos los de Iñaki Rodríguez ya mandaban en el marcador con un bonito gol de Bryan. Los de José Jaime Alemany no estaban cómodos en el partido y vieron como en el minuto 36, Daniele Spiranelli daba el segundo gol para su equipo (2-0). El marcador ya no se movió y los tres puntos se quedaron en la Ribera. El Castellonense se pone a tan solo a 3 puntos de l’Olleria que ve peligrar el segundo puesto si no cambia de forma inminente la dinámica.

El CD Ontinyent tenía un partido muy complicado ante la UD Carcaixent. No fue fácil para el equipo de Guarner sacar el partido adelante, cuando se vio con inferioridad numérica tras la expulsión de Juanjo en el primer periodo. El Carcaixent aprovechó la superioridad para mandar en el partido disfrutando de las ocasiones más claras, pero en el minuto 62, Santi Jaramillo anotó el único gol del partido (0-1) para darle la victoria al Deportivo. Los de la Vall d'Albaida finalmente acabaron el partido con 9 jugadores, tras sufrir una segunda expulsión, pero con los tres puntos viajando hacia su casillero, que mantiene las esperanzas de lucha por la octava posición.

Por su parte, el Canals perdió 1-3 contra la Font d'en Carròs, en un partido en el que los visitantes se adelantaron los locales, pero los de la Costera empataban por medio de García. En los dos últimos minutos de partido, en el 89 y el 90, la Font marcaba dos goles y se llevaba los tres puntos del Quatre Camins.

El SIA Benigànim disputará su partido de la vigesimoctava jornada el próximo jueves, 6 de abril, a las 20:15 horas, en el municipal de Benigànim frente al Promeses Sueca.