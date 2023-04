El salón de actos del Centre Cultural Caixa Ontinyent acogerá el próximo viernes 21 de abril la presentación de la obra '720 retrats', un ambicioso macrolibro de tres volúmenes que condensa el trabajo desplegado por el premiado fotográfo ontinyentí Xavier Mollà en el campo del retrato desde el año 1990.

Los libros editados suman 1.522 páginas y contienen 720 retratos en blanco y negro, dentro de una caja-contenedor forrada. "Para mí el acto de retratar a una persona es un acto de responsabilidad. Justamente es el retrato el motor de mi fotografía", explica Mollà.

"Como ya es conocido, mi estilo de retrato es muy simple. Blanco y negro. Y el/la modelo, preferiblemente va vestida de negro y el fondo también es del mismo color. Este es mi retrato. A lo largo de estos años he empleado el retrato para hacer varios proyectos fotográficos y, además, he ido fotografiando a gente de mi alrededor. Me gusta tener retratada a la gente con la cual he tenido una relación de amistad, familiar, etc", ahonda el fotógrafo.

Un proyecto respaldado por 290 personas

El primer libro cuenta con un texto escrito por Ximo Urenya, profesor y escritor. El texto del segundo libro corre a cargo del profesor y catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat de València, Romà de la Calle, y mientras que el del tercer libro está escrito por Enric Mira, crítico de arte, profesor Titular de la Universidad de Alicante y doctor en Filosofía y CC. de la Educación por la Universitat de València.

El proyecto ha sido posible gracias al impulso de una campaña de micromecenazgo donde han participado unas 290 personas. De momento se han editado 350 ejemplares de la publicación, que se presentará en un acto organizado por el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA).

Una vez acabada la presentación se proyectará un audiovisual con una selección de los retratos del libro con música en directo a cargo del oboista y profesor de música, Xus Gandia. En compañía de la música, la profesora Maru Micó leerá algunos textos del libro.