Jorge Rodríguez aspira a revalidar la vara de mando por cuarta vez después de la apabullante mayoría absoluta que cosechó en 2019, bajo una marca independiente. En este mandato ha lidiado con una DANA, una pandemia y un juicio cuyo resultado aún aguarda. Después de los episodios de catastróficas inundaciones que sacudieron a la ciudad en 2019, Ontinyent vive un proceso de transformación agitado por un volumen de inversiones sin precedentes cuya gestión implica no pocos retos.

La DANA y la pandemia han marcado el paso de la legislatura. ¿Hasta qué punto ha podido hacer lo que dijo que haría hace 4 años?

La experiencia de tantos años de gestión nos ha dado la capacidad de reaccionar frente a situaciones complejas. La DANA se ha convertido en una oportunidad que nos ha permitido renovar todo el alcantarillado, con una inversión superior a 9 millones de la Generalitat, y acabar con las inundaciones en la parte baja de Cantereria. También nos ha hecho conscientes de que la realidad climática ha cambiado. Con la pandemia el ayuntamiento demostró estar a la altura, atendió todas las necesidades básicas y movilizó 4 millones para reactivar la economía. Pese a que los planes iniciales se vieron trastocados, hemos logrado alcanzar los objetivos y cumplir el programa, con grandes reivindicaciones históricas materializadas como el nuevo hospital, la rehabilitación del Pont Vell, la recuperación de la muralla, el Museu del Tèxtil o el cambio en la Glorieta.

Otra cuestión que ha condicionado el mandato es el juicio por el caso Alquería. ¿Le preocupa una sentencia en campaña electoral?

Me tiene que preocupar, si no probablemente habría perdido la cordura. Todo lo que afecta de forma tan directa a tu vida te preocupa, pero ahora mismo no me ocupa: intento dar lo mejor de mí, que es lo que he hecho siempre allí donde he estado. Estamos muy satisfechos del juicio y esperamos que salga todo bien.

¿Hay un plan B si resulta condenado?

No prevemos una condena. Continuamos pensando que va quedar claramente demostrada mi inocencia y toda la barbaridad que sufrimos.

¿Qué le queda por hacer si sale reelegido?

Por un lado hay que finalizar todo lo que está en marcha, como el parque inundable de Cantereria o el Pla Edificant: esperamos que este mes se liciten las obras del nuevo IES l’Estació, valoradas en 17 millones. La renovación de la Plaça de la Concepció también es una prioridad junto a la Plaça Major. Por otro lado, hemos hecho muchas inversiones y es esencial dotarlas de vida y contenido para que actúen como motor de cambio de la ciudad.

¿La lentitud de la administración es un problema?

Es un problema gordo. La modificación del Plan General necesaria para el proyecto de Cantereria ha tardado dos años y medio, cuando es una zona que es evidente que se inunda y que no tiene valor patrimonial. Hay una cantidad normativa tal que hace que cualquier actuación se eternice en el tiempo: por ejemplo, se tarda año y medio para poder obligar a un propietario a actuar en una casa en ruinas en el casco antiguo. Ahora que todo es tan inmediato y que el acceso a la información se ha vuelto tan sencillo, la administración tiene que ver la digitalización como una oportunidad para hacer frente al reto de la lentitud.

Tras la pandemia hemos visto varias iniciativas de colaboración público-privada en Ontinyent. ¿Hasta qué punto pueden los ayuntamientos ayudar a la economía?

Esa cooperación es muy importante: los empresarios tienen la experiencia y se trata de escuchar sus problemas y de ver en qué puntos podemos confluir con ellos: lo hemos hecho con el clúster textil, con el pacto territorial con otras ciudades o con la alianza de municipios industriales junto a Coeval, que nos ha ayudado mucho a ver que la unidad nos acaba de dar más fuerza. En la pandemia se demostró la capacidad de resiliencia de nuestro sector textil, que supo reaccionar para dar respuesta a la emergencia con un refuerzo de la unión y la solidaridad.

« El hospital ha sido posible tras 20 años de reivindicaciones, no entiendo las prisas por inaugurarlo»

¿Que su partido no gobierne en otras administraciones lastra la llegada de inversiones, como sugiere la oposición?

No hemos tenido ningún problema: esta ha sido la legislatura en la que Ontinyent ha recibido más subvenciones. Entiendo que haya gente que añore la forma de hacer política partidista y los besamanos, pero esa época terminó y la concurrencia competitiva funciona: las inversiones llegan por criterios objetivos y lo que puntúan son los proyectos.

Desde el PSPV se ha visto cierto pique por reivindicar que sin el Botànic no habría hospital.

No entiendo el pique. Es la Generalitat de Ximo Puig la que ha hecho el hospital, lo tengo claro y lo reivindico. Entre otras cosas porque como alcalde y presidente de la diputación conseguí que Ximo Puig lo considerara una prioridad. El ayuntamiento ha tenido un papel importante dentro de sus competencias al ceder el solar y preparar la urbanización, el alcantarillado o la luz: el hospital ha sido fruto de 20 años de trabajo conjunto con la ciudadanía. Tampoco entiendo las prisas de abrirlo cuando está prácticamente finalizado.

Se inauguró hace un mes. ¿Tiene noticias sobre su estreno?

Se nos dijo que diéramos a conocer que las consultas externas comenzaban el 13 abril, luego nos dijeron que no y ya no se ha comunicado nada más. Pero lo trascendente no es cuándo se abre, sino que hemos conseguido que se haga con una inversión de 40 millones,

Logró una aplastante mayoría absoluta en 2019. ¿Ve margen para mantener el número de regidores?

Las expectativas son buenas, pero no podría ponerle un número porque no tengo ni idea. Llegar a 17 concejales creo que fue una cuestión muy puntual de un momento concreto y es complicado repetir el resultado, pero vamos a por todas.

Ens Uneix nació hace 4 años. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene ser independiente?

La principal ventaja es que solo tienes obediencia a tu gente y las manos siempre libres para luchar en el sentido más amplio. No hay consignas, no tienes que comulgar con ruedas de molino y eso te permite tener claro que lo primero siempre es tu pueblo. No le he visto cosas negativas.

Su partido ha dado el salto electoral fuera de la comarca. ¿Han visto a mucho desencantado con los partidos tradicionales?

En el ámbito local no se legisla y el juego ideológico no tiene una trascendencia básica. En los pueblos todos queremos lo mismo y el debate son las prioridades: nos une mucho más de lo que nos separa y por eso siempre es más fácil llegar a acuerdos. Vemos a gente cansada de que todo sea blanco o negro y aportamos aire fresco: el mundo es muy diverso y la realidad municipal también. No hemos optado por una expansión proactiva, sino por una actitud de recepción: aquel que ha venido ha sido bienvenido, pero no queríamos candidaturas de cuneros para llegar a cuantos más municipios mejor, como otros partidos.

« Estar en un partido independiente no ha supuesto ningún obstáculo para la llegada de fondos»

¿Qué inversión destacaría de entre las que se han ejecutado en esta legislatura?

Desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio la muralla va ser una cuestión muy importante, que va a tener una vertiente turística de atracción . Desde el punto de vista de una deuda histórica diría el hospital, fruto del trabajo de la anterior legislatura del ayuntamiento y la Generalitat. Por otra parte, desde el punto de vista de mejora de la vida hay una serie de pequeñas obras que muchas veces no son titulares pero que hemos intentado trabajar mucho en lo que va ligado al mantenimiento o la limpieza, porque es esencial en el día a día. También el Museu del Tèxil, del veníamos hablando desde hacía 20 años y que se está completando en esta legislatura.

¿Confía en que todas las actuaciones proyectadas o en ejecución están garantizadas aunque haya cambios en el gobierno autonómico, central o municipal?

Todo lo que iba ligado a los fondos Feder ya está en marcha, como el centro intergeneracional, la segunda fase del Museu del Tèxtil, las obras de Sant Antoni ya acabadas… Respecto a los fondos de la Generalitat como el Pla Edificant ya está conveniado todo, y la otra parte que puede quedar es la que hemos ido ganando por concurrencia competitiva. Por suerte eso del besamanos se ha acabado y lo que se valora es el proyecto.

¿Se ha conseguido salir reforzados de la pandemia?

Se decía que saldríamos mejores y no sé si lo hemos hecho. Me preocupa la reacción y los ánimos de la gente, especialmente cuando trata con el mundo sanitario: hemos pasado de aplaudirlos en los balcones a ser un poco intolerantes a veces. Hemos salido reforzados en la mejora de la atención a la ciudadanía, en eficiencia y en las reuniones telemáticas que nos ayudan mucho. Sobre todo salimos reforzados en la resiliencia de un sector tan importante en esta ciudad como el textil. Me quedo con la capacidad de reaccionar del textil para hacer EPI con sello de calidad y haber dado respuesta muy rápida a la emergencia y con la solidaridad y unión entre diferentes sectores económicos al decir que hemos de salir juntos y ver como hacemos políticas que benefician a todos y cerrar el círculo.

"Falta impulsar una educación emocional que ayude a hacer frente a un duelo o un fracaso"

También se ha puesto el foco en la atención psicológica tras la crisis sanitaria.

Consideramos una prioridad todo lo que va ligado a la educación emocional. Hemos mejorado en lo que respecta a la educación o al menos en las ofertas educativas de la ciudad, pero falta impulsar una educación emocional que ayude a hacer frente a un duelo o un fracaso como los que todos hemos pasado. Otra cuestión que nos preocupaba era la conducta suicida porque no le habíamos podido poner número y no sabíamos qué grado de mortalidad suponía ni cuántos intentos existían. Poner números a esa realidad nos hizo poner los pies en la tierra y comenzar a trabajar con Adiem en un plan que va desde la parte de comunicación a otra parte de atención directa a las familias que han sufrido un suicidio o a las personas que se sufren esa conducta suicida.

¿Puede avanzar alguna medida estrella del programa?

Estamos aún en fase previa del programa, hemos dividido el proceso en dos partes: escuchar y hablar. Hemos comenzado esta semana la fase primera de escuchar, hasta hoy (por el miércoles) nos hemos reunido con 70 asociaciones. Queremos testar primero nuestras propuestas, porque el programa al final es un contrato con la ciudadanía. La segunda fase de hablar será durante la campaña.