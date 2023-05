El grueso de los partidos de los equipos de preferente de la Vall d'Albaida se juega este sábado por la tarde. Uno de los primeros en hacerlo será el SIA Benigànim, que recibe a La Font d’En Carròs después de caer derrotados en la Murta por 9 a 1. Los de la Safor afrontan el partido con una dinámica de tres derrotas consecutivas, pero aun con algunas opciones de colarse en la máxima categoría regional la próxima temporada. Para la ocasión, los ganxuts, sin nada en juego, no podrán contar con Arnau Martínez, que fue expulsado en el partido frente a los setabenses. En la primera vuelta el resultado entre estos dos equipos fue de empate a 1.

En idéntica hora, las 18 horas, el CD Ontinyent recibe en la Puríssima al CE Alberic. Ambos equipos están empatados con 36 puntos, ocupando la decimotercera y decimocuarta posición en la tabla clasificatoria. A 7 puntos se encuentran de la octava posición con tan solo 9 en juego. Ninguno de los dos depende de ellos mismos para llegar a ese objetivo, pero seguro que dejan un bonito duelo para intentarlo hasta que las matemáticas digan que no es posible. Los de la Ribera tiene la baja por sanción del killer Marcos Campos. En el partido de ida, que se jugó en el Estadio Manolo Sanchis, se impusieron los de Carlos Romeu por 3 goles a 1.

La tarde del sábado la cerrará a las 18:30 horas el duelo entre el Calpe y el Ontinyent 1931 que se juega en tierras alicantinas. Un duelo donde ambos equipos tienen mucho en juego. El Ontinyent 1931 sigue en su camino hacia el supercampeonato de preferente, puesto que de ser el mejor equipo de los 4 grupos de la competición, da el privilegio de poder fallar en los playoffs y aun así conseguir el ascenso de categoría. Para tal cometido, Roberto Bas no podrá contar por sanción con Lluís Felipe. Su rival, el Calpe, no se lo pondrá nada fácil, como ya demostró en el partido en el Clariano en el que empataron a 2. Además, los alicantinos son novenos con 41 puntos a tan solo 2 puntos del octavo escalón de la clasificación y lucharan para estar en la Lliga Comunitat la próxima temporada. Un duelo intenso por objetivos diferentes.

Y l’Olleria cerrará la jornada en la tarde del domingo, a las 17 horas, en su visita al Promeses Sueca. Los vidriers aseguraron el playoff la semana pasada, pero no pueden fallar si quieren el subcampeonato liguero y tienen que sumar de tres para que no les alcance el Castellonense, que se encuentra a tres puntos. A priori un encuentro fácil si miramos el resultado que se dio en La Solana (5-0), pero las dimensiones del Estadio Antonio Puchades pueden dificultar el juego de los de la Vall de Albaida, que además no podrán contar ni con Alejandro Tormo, ni con Gatu. A todo ello hay que sumar que los locales apuran sus opciones de lucha por la octava posición. Por su parte, el Canals abrirá la jornada este sábado a las 18 horas recibiendo al SD Sueca en el Quatre Camins.