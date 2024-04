Carlos Herrera sentencia a Pedro Sánchez: "Pantomima sentimental"

El periodista Carlos Herrera ha dedica esta mañana su comentario radiofónico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque es habitual que Herrera arremeta contra Sánchez, las palabras de esta mañana iban especialmente cargadas tras la decisión del presidente de seguir al frente del Gobierno.

Con un tono más duro del habitual, Carlos Herrera ha declarado no estar sorprendido por la decisión de Sánchez y ha recordado que en su programa "muchos advertimos que no nos creíamos nada". En este sentido, ha lamentado que el presidente ha engañado y se ha burlado de todos cuando "utilizó a quienes se conmovieron ante un hombre enamorado" para "rearmarse". Con esta frase, el presentador de la COPE no ha dudado en tildar de "pantomima sentimental" toda la maniobra de Sánchez y ha apuntado que con ella "solo ha buscado incentivar y aumentar un clima de impunidad... movilizando a personas como munición para desarrollar su planes... que no sabemos pero que podemos imaginar: todo lo que convierta la democradia en un régimen totalitario. Para eso ha estado cinco días riéndose de todos, empezando por los suyos", ha subrayado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Moncloa

La amenaza del comunicador: "Él sigue, nosotros también"

Así de contundente se ha mostrado Carlos Herrero mientras analizaba lo que para él no es nada más que una campaña de marketing político tejida por Sánchez "que ha sabido aprovecharse de los silencios y de los bulos que han surgido durante el fin de semana". "Se ha aprovechado de los silencios, también ante los suyos... y hasta ha utilizado al rey visitándolo para comunicarle su decisión".

En cuanto a la campaña de regeneración democrática anunciada por Sánchez, el conductor radiofónico ha sido tajante: "Hoy comienza el primer día de la autarquía... Él (en referencia a Sánchez) sigue... pero nosotros también y hay cosas que no va a poder hacer... como cerrar este programa".