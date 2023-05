Nueve municipios y dos mancomunidades pagan a proveedores fuera del plazo legal

Las estrecheces económicas que sufren los ayuntamientos y entidades locales y comarcales motiva que muchos de ellos se retrasen en el pago de las facturas a proveedores. En el primer trimestre de este 2023, nueve consistorios y dos mancomunidades de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han sobrepasado el periodo legal de pago a proveedores, fijado en 30 días, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda. Se trata de seis localidades de la Vall d’Albaida, dos de la Costera y una de la Canal, así como la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida y la mancomunidad de servicios sociales AMABS, creada por los municipios de Aielo de Malferit, Alfarrasí, Benissuera, Montaverner y Sempere para gestionar conjuntamente estos servicios de atención social. Esta última mancomunidad y otros tres ayuntamientos sobrepasan, además, los 80 días de media para abonar las facturas a los proveedores que operan con ellos, el periodo más elevado entre las entidades “tardonas” en pagar en las tres comarcas. La mancomunidad AMABS registra una demora media de 81,18 días. En la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, por su parte, el periodo medio de pago se ha situado en 49,52 días.

Benicolet lidera el mayor retraso en el pago medio a proveedores en el primer trimestre de este 2023, con una tardanza de 82,75 días. El municipio de la Vall d’Albaida ya ha abonado en este primer trimestre 36.923 euros y tiene pendientes de pago facturas por un total de 13.297 euros. Albaida acumula una demora de 81,32 días y ha abonado 467.694 euros, aunque tiene pendientes de pago otros 634.344 euros. El “podio” de municipios con más retraso en pagar a proveedores lo completa Benissuera, con 80,95 días. Este consistorio tiene pendientes de pago 56.873 euros a proveedores y ha abonado 11.067 euros.

Los consistorios de l’Alcúdia de Crespins, Bellús, Estubeny, Guadasséquies, Navarrés y la Pobla del Duc también superan los 30 días, el plazo legal de pago a proveedores. L’Alcúdia de Crespins registra en el primer trimestre de este 2023 una demora de 35,80 días y el importe pendiente de pagar se eleva a 167.550 euros. El consistorio, por contra, ya ha efectuado el pago de casi medio millón de euros (468.105 euros). En Bellús, la tardanza en abonar las facturas a proveedores se eleva a 47,42 días, aunque el importe pendiente no supera los 11.000 euros (10.537 euros). Otros 75.944 euros ya han sido abonados. Con una demora de más de 40 días también se ha situado Estubeny (41,66), aunque el consistorio no tiene pagos pendientes, tras abonar 29.803 euros. Guadasséquies tampoco tiene facturas pendientes de pago, aunque en el primer trimestre la demora ha rozado los 40 días (38,69). El ayuntamiento de la Pobla del Duc, que tarda 34,59 días en pagar a proveedores, tiene pendientes de pago 98.745 euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. Navarrés supera ligeramente el plazo legal, con una media de 31,95 días y el importe pendiente de abonar se eleva a 63.433 euros.

Tres entidades más que hace un año

Las entidades locales y comarcales de las tres comarcas que superan los 30 días legales para pagar a proveedores han crecido respecto a hace un año. En marzo de 2022 eran ocho, tres menos que en este primer trimestre de 2023. Respecto a hace un año repiten entre las que más tardan en pagar la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, que hace un año registraba un retraso de casi cien días (99,55), que ahora ha conseguido rebajar a la mitad; Bellús, que hace un año tardaba 74,57 días; y Estubeny, con un retraso en el pago de 39,33 días en 2022. En marzo de 2022 también superaban los 30 días la Mancomunitat de la Costera-Canal, con 89,27 días, que ha conseguido rebajar hasta los 24,04 días; Bolbaite, con 33,39 días (ahora está en 13,73); la Granja de la Costera, que disparó el retraso en el pago a proveedores a 125,02 días, y ahora no tarda ni diez días en pagar (7,71); Montaverner, que ha pasado de los 74,76 días de marzo de 2022 a los 23,30 que registra ahora; y Rotglà i Corberà, que tardaba 46,45 días. En el balance del periodo medio de pago del primer trimestre de 2023 publicado por el Ministerio de Hacienda no aparece esta localidad, así como tampoco Castelló de Rugat, Llutxent, Novetlè y Millares, posiblemente porque no han aportado los datos.