La Vall d’Albaida vuelve a movilizarse y tras las acciones para defender el territorio ante la proliferación de proyectos fotovoltaicos, la ciudadanía alza de nuevo la voz, ahora contra una planta de biogás instalada en Llutxent. La Plataforma en Defensa del Territori de la Vall d’Albaida ha convocado una asamblea para este viernes 14 de julio a las 19 horas en la plaza Indalecio Ribelles de la localidad para informar a los vecinos y anuncian más movilizaciones y jornadas contra una instalación que lleva cerca de un año funcionando y de la que alertan de irregularidades y peligros para la población.

La plataforma explica que la planta de biogás, que tiene una capacidad de 130.000 toneladas de residuos al año y se prevé su ampliación a las 300.000 toneladas, se asienta sobre un vertedero ilegal que las autoridades obligaron a cerrar, entre otras cosas, por ubicarse en un paraje natural. Por tanto, la planta, denuncia la Plataforma, está también en paraje natural, al lado del viejo Castell de Xiu y “rodeado de simas de mucha profundidad, cursos de agua y barrancos”, alertando del “gran peligro de vertidos de residuos y materiales contaminantes en acuíferos, pozos y ríos, además de elevar el riesgo de incendios de un paraje que se está recuperando del anterior incendio de 2018, el peor de aquel año”. Miembros del colectivo conservacionista señalan que ya ha habido quejas por “malos olores y agua contaminada” por la planta de biogás.

El colectivo subraya que la instalación “no gestiona los purines de las granjas y depuradoras locales y comarcales, sino que recibe camiones cargados de residuos provenientes de las Baleares, València y otros lugares más lejanos”, y recuerdan que las autoridades recomiendan plantas para gestionar residuos llegados de 20 kilómetros como máximo. Además, exponen los perjuicios del elevado tráfico de camiones, “unos 18.000 al año”, que pasan por dentro del pueblo y por carreteras comarcales.

Además de las “irregularidades medioambientales”, la Plataforma también denuncia la “falta de información” por parte del Ayuntamiento de Llutxent, que “ha negado sistemáticamente las demandas de información del vecindario” y tampoco ha llevado a cabo “ninguna campaña de información ni consulta para la población local, y ha delegado en la empresa impulsora de la planta para extender farsas y presentaciones del proyecto falsas”, critican. El colectivo afirma que no se ha dado a conocer el estudio de impacto ambiental y “duda de su existencia”. Miembros de la Plataforma aseguran que el ayuntamiento “se niega a facilitar información y documentos del proyecto que tienen que estar al alcance del pueblo”. Por ello, afirman que “no sabemos si los niega porque no existen o por qué”.

La alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, ha negado esta “falta de información” y asegura que “se les citó para explicarles el proyecto y solo acudió una persona de la plataforma. Hubo una reunión informativa con el vicepresidente de las asociaciones de biogás y el técnico del proyecto y desde la plataforma, que estaban presentes, no dijeron nada, no formularon ninguna pregunta”. Boscà afirma que dijeron a los miembros de la Plataforma que “si querían información tenían que solicitarlo por registro de entrada en al ayuntamiento, pero no lo han hecho”.

La Plataforma también ha denunciado “agresiones, intimidaciones y amenazas” a los vecinos y miembros del colectivo contrarios al proyecto. Y que en una excursión al Castell de Xiu el 30 de junio “se presentó la Guardia Civil y se dedicó a identificar irregularmente a los asistentes a la excursión”, que tuvo que suspenderse y reemplazarse por una charla informativa, en la que también se identificó “e incluso se multó a algunos asistentes”, censuran desde el colectivo.

La Plataforma anuncia una asamblea para este viernes y anuncia movilizaciones en contra de la planta. Afirman que “no permitiremos que estas infraestructuras se instalen y proliferen en nuestros pueblos, convirtiéndolos en vertederos internacionales que gestionan la mierda de las ciudades”. También rechazan que “individuos y mafiosos relacionados con la empresa promotora amenacen e intimiden a las personas que ejercen su derecho de opinión, de reunión y de movilización”, según exponen en un comunicado; y que la policía y la Guardia Civil “colabore con la empresa, reprimiendo y coaccionando al vecindario”. El colectivo organizado contra la planta también expresa que “no permitiremos que el ayuntamiento colabore con la empresa promotora, cometiendo negligencias y negando sus obligaciones como institución municipal”.

La alcaldesa, por su parte, afirma que el ayuntamiento “no entra en polémica, ni está al lado de nadie. Actúa en función de las autorizaciones que tiene la planta y ésta tiene todos los permisos, tiene el informe de impacto ambiental y todos los informes necesarios. Tiene las autorizaciones de todas las consellerias implicadas”, asegura la primera edil, Xaro Boscà.