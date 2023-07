El nuevo alcalde de Alfarrasí, el popular Ismael Sanvíctor, percibirá un sueldo de 30.000 euros, lo que supone un 33 % más respecto al que cobraba su antecesor. La retribución fue aprobada el pasado 7 de julio en el pleno organización del pequeño municipio de la Vall d’Albaida, que roza los 1.300 habitantes. Sanvíctor atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que las cifras son correctas: «Es cierto que el sueldo se ha aprobado por el pleno. Y es de 30.000 euros. La explicación es simple. En la anterior corporación había dos personas con dedicación parcial, cuyos sueldos sumaban 22.400 euros, y no estaban en el Ayuntamiento. Yo cobraré 30.000 euros por mi dedicación parcial, pero estaré todos los días desde las ocho de la mañana hasta el mediodía».

Otro de los cambios aprobados será la periodicidad de los plenos que tendrán lugar cada tres meses y no cada dos como se hacía anteriormente:«Dadas las competencias que tiene el pleno, que son limitadas, hemos creído que no es necesario convocarlos cada dos meses. Si en algún momento hay razones importantes podríamos convocar un pleno extraordinario. Es un punto recogido en la normativa», comentó el nuevo alcalde de Alfarrasí.

«Quiero dejar claro un punto clave, que es el de la dedicación. Yo voy a estar atendiendo a todo el mundo, voy a gobernar para todos. Antes, gobernaban solo para una parte del pueblo. Desde que he accedido a la alcaldía me he encontrado una serie de sorpresas. Hay personas que tienen acceso completo al ayuntamiento y no son empleados ni regidores. Tengo facturas que suman 22.000 euros por servicios que hay que concretar. Yo he venido a gestionar como toca el dinero de todos. Y a hacerlo bien», expuso el nuevo cargo municipal.

A su vez, también denunció carencias de la anterior organización: «Hay técnicos del ayuntamiento que han asumido atribuciones que no les corresponden. Antes, el alcalde trabajaba fuera y prestaba poca atención, quizás venía por la tarde. Yo estaré aquí todos los días, esa es la diferencia. La puerta siempre estará abierta». Ismael Sanvíctor, de 60 años de edad, se estrena en el terreno político en esta legislatura: «Desde hace 35 años me dedico a la gestión de empresas y estoy viendo cosas que no me cuadran. No queremos despilfarrar».

Críticas del PSPV

La aprobación del sueldo del edil popular ha levantado las críticas del PSPV de Alfarrasí. El secretario general de los socialistas en la localidad, Mario Linares, se refirió ayer a una publicación que todavía figuraba en las redes sociales del PP local «cuando en el 2015 criticaba una asignación al anterior alcalde de 18.000 euros. Es el mismo PP de siempre, que dice una cosa y hace la contraria a la mínima que puede».

A su vez, el portavoz socialista y alcalde hasta el junio pasado, Fede Vidal, afirmó que «no estamos en contra de que el alcalde y los regidores cobren pero sí de que se derroche el dinero del remanente conseguido por la buena gestión socialista». De hecho, Vidal anticipó que «los próximos presupuestos pueden incluir recortes importantes».

Desde el PSPV también apuntan que el pleno estableció también, con los únicos votos a favor del PP, las retribuciones por asistencias a junta de gobierno que quedaron fijadas en 50 euros por sesión, sin indicar la periodicidad, constituida por tres regidores del equipo de gobierno junto con el alcalde. «El PSPV-PSOE votó en contra, puesto que su creación no es necesaria en Alfarrasí al no contar con más de 5.000 habitantes. Igualmente, el impulso a una junta de servicios sociales donde dar cabida a la persona del PP excluida del anterior órgano supondrá también la misma retribución», critican.

Finalmente, también se refirieron a la reducción de la periodicidad de las sesiones ordinarias de los plenos municipales, pasando de dos a tres meses: «Alfarrasí contará únicamente con cuatro reuniones en las cuales los grupos políticos municipales puedan debatir ideas y aportar propuestas para mejorar nuestro pueblo. Es una decisión que va en contra la transparencia», apostilló Vidal.