Ocurrió el pasado 10 de octubre, de madrugada. Los "cacos" actuaron en el barrio de Sant Rafael de Ontinyent, llevándose de un coche un amplificador de la marca VOX (modelo AC15) valorado en 750 euros y un altavoz EV ZLX 15P valorado en 560 euros. En total, la mercancía robada tiene un precio superior a los 1.200 euros en tienda.

"No sabemos la hora exacta en la que ocurrió todo. Pero, estamos seguros de que fue de madrugada. Tocamos en Albaida el día anterior por la tarde y el equipo se quedó en el coche. Al día siguiente el dueño se levantó y fue a por los aparatos, el turismo estaba aparcado frente a su casa. Al ver las puertas medio abiertas ya se olió que había pasado algo", explica Luis Vila, uno de los afectados.

Los damnificados ya han puesto la pertinente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Ontinyent: "Sacaron huellas y nos dijeron que podrían tener alguna sospecha y querían confirmar la autoría. La verdad es que pusimos la publicación en redes sociales y ha funcionado muy bien, la ha compartido mucha gente", explica Vila.

De momento, ayer tuvieron otra actuación y tocaron con un equipo prestado: "Mucha gente nos ha ofrecido su ayuda. Sin embargo, en el fondo es nuestra herramienta de trabajo. Si no aparecen hoy, lo más seguro es que mañana compremos otros", apuntó la misma fuente.

Las víctimas del robo llevan varios días mirando en páginas de segunda mano como Wallapop por si aparece el equipo: "Creemos que el responsable no sabe lo que ha robado, van a coger lo primero que le den. El amplificador es muy característico y la marca VOX llama la atención y la gente se hace fotos de broma. Incluso, le hemos dado la vuelta alguna vez. No hay equipamiento de este tipo en el mercado de segunda mano, se ve enseguida. Y no tiene mucha salida. Si un músico compra algo de segunda mano está muy pendiente de lo que compra, quiere saber sí es robado. Al final, lo que han hecho es más daño que otra cosa", explican los afectados.