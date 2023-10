El corredor de Xàtiva Rafa Masip alcanzaba el pasado domingo en Lisboa el rango de histórico en el Club Atletisme Ajos Xàtiva al completar su 50 maratón sobre asfalto. Las altas e inusuales temperaturas registradas el pasado domingo en Portugal, que obligaron a adelantar en 1 hora la salida de la multitudinaria carrera, no impidió el hito de Masip, quien no había alcanzado ni la mitad de la cifra cuando recibió la recomendación médica de abandonar la carrera de fondo por una lesión de cadera. No solo logró superarla sino continuar con más fuerza, llegando este domingo a completar los míticos 42.195 metros sobre asfalto en medio centenar de ocasiones, el primer "ajo" que lo logra. Otro miembro del club, Paco Albuixech, también participó en la prueba.

Es la noticia más destacada en el arranque de la nueva temporada deportiva tras el verano por parte del club, en el que también hay otros protagonistas. En pruebas de montaña, el mayor devorador de kilómetros es Rafa Giménez, “Pantani” quien con su presencia en la trail de Onil acumula ya 57 participaciones en distancias superiores a los 40 kilómetros (maratón y ultramaratón de montaña). Y notable es también el rendimiento de Nacho Redondo, quien afianza su 2º puesto en la clasificación de veteranos-C del circuito de carreras populares de La Costera, La Canal y Valle de Ayora-Cofrentes, tras subir al podio en todas las carreras disputadas desde agosto: la Font de la Figuera, Canals, la Llosa de Ranes, la Granja de La Costera, Ayora y Rotglà i Corberà. Además, hizo lo propio en carreras fuera del circuito, como la Volta a Peu a Tous. En total, desde agosto, el club ha alcanzado la cifra de 20 trofeos en diferentes pruebas dentro y fuera de la comarca de La Costera, ya que además de las referidas, se ha estado presente en la Pujada al Castell de Xàtiva, Runcancer de Xàtiva, Gran Fons Mónica Pont de Albaida, Volta a Peu Ciutat de Carlet, 15k nocturna de Valencia o la Volta a Peu a Benifairó de Les Valls, entre otras, subiendo al cajón en sus categorías Paco Marí (3), Enrique Esteve (2), Jorge Soro, David Navalón, Mª Carmen Cerdà, Mer Marí, Alfredo Maroto y Eva Polop. Además, en BTT, Gabriel Micó sumó dos triunfos más al clasificarse 1º y 3º en la modalidad de parejas mixtas de dos durísimas pruebas, la Titán de la Mancha de Alcázar de San Juan (227K) y el Gran Fondo Sierra de Alcaraz (145) junto a Isabel Casanueva, del Club Gigante Lagunas de Ruidera. Más allá de los trofeos, y con el veloz Ximo Llacer en periodo de preparación para otras pruebas, los más rápidos del club estas semanas en cuanto a tiempos totales han sido Vicente Rovira, Jorge Soro, Paco Marí y Emilio Descals.