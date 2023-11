La ciudadanía de Ontinyent hacía en la mañana de este viernes un multitudinario llamamiento a “no dar ni un paso atrás” contra la violencia de género, dentro del acto que organizaba en la Plaza Mayor la concejalía de Igualdad a través del Consell de les Dones. Un acto que reunía representantes políticos, de colectivos ciudadanos y asociaciones, centros educativos y ciudadanía en general, y que incluía actuaciones musicales, una performance y la lectura de un manifiesto.

En el acto se procedía a la lectura compartida por un grupo de mujeres de un manifiesto elaborado por el Consell de les Dones, donde entre otras cosas se recordaba los nombres de las 51 mujeres asesinadas este año en España por sus parejas o exparejas. Además, se contaba con la actuación de un dúo vocal formado por las cantantes Miriam Albero i Paloma Grueso con Gerard Vercher al piano; y con la participación del alumnado del Ciclo de Promoción de la Igualdad de género el IES Pou Clar, que ponía en escena una performance sobre el valor de mujeres que rompieron el silencio contra la violencia de género, así como la interpretación de una canción por parte de una alumna. En el acto, la regidora Paula Soler aprovechaba para hacer un agradecimiento público a la que ha sido responsable técnica del área de Igualdad municipal durante más de dos décadas, Neus Rubio.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Igualdad, Paula Soler, coincidían al remarcar la necesidad de “no bajar los brazos” ante una situación que el primer edil remarcaba que “nos tiene que hacer sentir vergüenza como sociedad, puesto que algo no se está haciendo bien cuando hay más de 1.200 mujeres jóvenes y adolescentes con medidas de protección sobre ellas. Queda un largo camino por recorrer, actos como este son más necesarios que nunca”, remarcaba. Paula Soler ponía de relieve que “los esfuerzos que se hacen son enormes pero no suficientes, tenemos que estar atentas para detectar comportamientos extraños y actuar a tiempo, cada asesinato es una tragedia y no podemos dar ni un paso atrás”.

Este sábado a las 19:00 horas, desde la Plaza Santo Domingo tendrá lugar la manifestación del 25N que irá acompaña de una batucada, con la participación de la Muixeranga de la Vall d'Albaida y de dolçaines i tabals. Hay que recordar que la programación del 25-N en Ontinyent incluía también esta semana la presentación del libro “El foc i la cendra. Dones creadores i tràgiques” de Antonio Gómez; la actividad “Crash Pum Zas Ñam Guau” en la IES Pou Clar para el alumnado de ESO, de reflexión alrededor de la adolescencia; o el concierto “Veus silenciades” a cargo de La Vila Emsemble en el Centre Cultural Caixa Ontinyent.