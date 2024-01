El Atzeneta visitó al Patacona en el Miguel Monleón y los de Berna Ballester no dejaron opción a los locales, a los que vencieron por 0-3. Los de la Vall d'Albaida salieron desde el inicio dominando el partido en todas sus facetas y en el minuto 17, Carlos Carrasco abrió el marcador con un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer el guardameta (0-1). El cuadro taronja buscó la tranquilidad queriendo ampliar distancias en el electrónico y Leo Ramírez rozó el gol con un disparo desde la frontal. Cuando se llegaba al minuto 36, Luispa, desde la banda derecha, puso el balón al punto de penalti donde apareció Brandon que, tras controlar el esférico, disparó a portería para batir al portero (0-2). Los locales apenas generaban peligro ante un Atzeneta que dominó y trabajó de forma excelente en tareas defensivas. Tras el paso por los vestuarios, la primera ocasión fue para Héctor Camps y fue entonces cuando llegó la reacción de los de Alberto Fito con una doble ocasión de gol que desbarató Ferri. El Atzeneta, a pesar del marcador a favor, no renunció a dominar el partido y a buscar perforar una vez más la portería contraria. Gorxa lo intentó y Ferri una vez más evitó el gol local. Ya sobre la bocina, Casti, redondeó el marcador (0-3). Partido cómodo para el Atzeneta, que mantiene la tercera posición y se aleja del Jove Español que es cuarto.

El Ontinyent 1931 también disputó su partido a domicilio, los de Roberto Bas visitaron El Fornás, donde tuvieron que sufrir para conseguir la victoria (1-2). No fue una buena primera parte para los visitantes que estuvieron imprecisos y no conseguían materializar las pocas ocasiones que generaban. La más clara fue para Cobo, que disparó desde el medio campo cuando vio al guardameta adelantado, pero el balón se topó con el larguero. El Acero se aproximó tímidamente a los dominios de Dani y su ocasión más clara llegó con un “pase de la muerte” que el delantero de los de Port de Sagunt no pudo rematar. Sin goles se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios llegó la jugada que cambiaría el encuentro. El Ontinyent 1931 sorprendió con un córner que sacó en corto y el esférico terminó en las botas de Víctor Revert que pisó área y fue objeto de falta. El colegiado señaló penalti que se encargó de transformar Ángel Cobo (0-1). La euforia blanquinegra duró poco, tan solo 3 minutos después el Acero empataba el choque con un lanzamiento desde fuera del área de Delorenzi (1-1). Cobo fue el jugador más insistente del Ontinyent, que en repetidas ocasiones buscó la portería rival. A poco más de 10 minutos para el final del encuentro, Alexandru se vistió de héroe para evitar un remate franco de los locales y ya sobre el añadido, de nuevo Alexandru fue el héroe de los suyos. Rafeta sirvió un balón desde el córner y Alexandru remató al fondo de la portería para darle la victoria in extremis a los suyos (1-2). Los de Roberto Bas suman los tres puntos que les mantiene en la segunda posición.