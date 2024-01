Se abre la segunda vuelta de la competición en la decimoctava jornada de la Tercera Federación. Los equipos de la Vall de Albaida jugarán por segundo fin de semana como locales.

El sábado, a partir de las 16:15 horas, echará a rodar el balón en el Regit. Los pupilos de Berna Ballester reciben al Athletic Club Torrellano, en la primera vuelta el marcador fue favorable para los de la Vall de Albaida (1-2). El encuentro estará dirigido por Eric Santiago Vélez Echavarria, asistido en las bandas por Iñaki Omarrenteria Escrivá y Albert Pérez Parets. El conjunto “taronja” ha completado un magnífico inicio de año y tras ganar la pasada jornada a la UD Castellonense, ocupa el tercer puesto de la clasificación con 33 puntos. Para recibir al conjunto alicantino, el técnico natural de Xàtiva no podrá contar ni con Ballester, ni con Adri Domínguez, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. Leo Ramírez, tras cumplir sanción en la última jornada, está disponible para ser alineado. En cuanto a la enfermería, Iván García ya entrena con normalidad con el grupo y Salva Martí completa los entrenamientos de forma parcial con el resto de compañeros con mejores sensaciones cada día. El Athletic Club Torrellano no tuvo un buen inicio liguero, ocupando durante las primeras jornadas la parte baja de la clasificación. La competición le dio un respiro y actualmente son decimosegundos con 19 puntos. Es un equipo que cuenta con una plantilla experimentada con jugadores como José Juan Figueras, Jony Ñiguez o el ex Atzeneta Alex Chico. Un duelo en el que los Atzeteneros quieren seguir ganando distancia con los perseguidores y asaltar la segunda posición.

El Ontinyent 1931 también repite como local esta jornada. El domingo, a las 17 horas, reciben en el Clariano al CD Soneja. La contienda estará dirigida por Alejandro Martínez Ibáñez, asistido en las bandas por Pedro José Martínez Rivera y Sergio Ortiz Ojeda. En el partido de ida, los de Roberto Bas se impusieron en el electrónico (1-2). Los de la capital de la Vall de Albaida arrancan el segundo tramo de la competición como segundos clasificados, un debut en categoría nacional de ensueño. El pasado fin de semana el Ontinyent 1931 se impuso por la mínima al CD Castellón “B”. Los “blaninegres” recuperan a David Torres tras cumplir el partido de sanción y también vuelve Pablo Bonet, tras cuatro jornadas suspendido por una desafortunada entrada sobre Keita, jugador del Silla. Los castellonenses llegan al duelo con una dinámica muy negativa, cuatro empates y una derrota en los últimos cinco partidos. La marcha del equipo le costó el puesto al entrenador artífice del ascenso, Ramón Llopis. Alberto Tendillo y Ricardo Ramírez no podrán jugar en el Clariano por sanción. Los locales buscarán una nueva victoria para no desprenderse de la segunda posición de la tabla clasificatoria.