El PSPV-PSOE de Aielo de Malferit ha acordado, por unanimidad, manifestarse en contra de la planta de biogás prevista en la localidad. En la asamblea extraordinaria y urgente que celebraron los socialistas de Aielo el pasado miércoles llegaron a ese acuerdo unánime contra el hecho de que la Generalitat Valenciana autorice la instalación de la planta que la empresa Bioenergia Els Vent SL pretende instalar en el polígono industrial Serrans V de la localidad de la Vall d’Albaida.

Los socialistas alegan una serie de motivos para su oposición a la planta, entre los que destacan los olores que puede provocar la instalación en la zona y en la población, así como el consumo de agua que se necesita. También apuntan a la “gran cantidad de tráfico” que provocará la planta y destacan también que su instalación puede provocar un “efecto disuasivo a otras industrias que podrían instalarse en la zona”. Además, afirman que Aielo de Malferit “tiene un término pequeño y el polígono industrial no está lejos del casco urbano”, resalta el PSPV en un comunicado. Los socialistas de Aielo manifiestan que están a favor de la economía circular, las energías renovables y medidas que aminoren el cambio climático, “pero hay que hacer actuaciones en lugares donde no se moleste a la población y no se hipoteque el futuro de un pueblo”, exponen.

El PSPV, que gobierna en la localidad, afirma que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, tras una reunión con empresarios del municipio y asociaciones locales, “ha comprobado el rechazo general de la población a la planta de biogás y ha hecho un comunicado institucional manifestando que está y estará al lado de la ciudadanía”, aseguran. Este diario informó ayer de la oposición de vecinos y colectivos a la planta de biogás.

Los socialistas confían que el Partido Popular de Aielo “haga las gestiones necesarias ante la Generalitat Valenciana para evitar la posible instalación de la planta, en vez de politizar este tema a nivel local para sacar rédito electoral”. Y concluyen el comunicado asegurando que el PSPV “se adherirá a todas las acciones que desde plataformas o asociaciones locales o comarcales se hagan para impedir la instalación de la planta de biogás en nuestro pueblo”.