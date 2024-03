El Olímpic abre en Tavernes una semana decisiva con tres partidos

El Olímpic encara tres partidos en ocho días, el primero este sábado a las 17 horas en Tavernes, los dos siguientes en La Murta, el primero el próximo martes frente a La Nucia B y el segundo el domingo contra un equipo, el Crevillent, que precede a los de Xàtiva en la clasificación del grupo sur de la Lliga À Punt. Podemos estar ante una semana decisiva, determinante para las aspiraciones que se les está exigiendo: tener opciones de jugar una promoción de ascenso, y eso pasa por sumar al menos siete de los nueve puntos en juego.

La jornada inesperada de descanso no ha servido para recuperar a jugadores con molestias. El entrenador, Marcos Camacho, no podrá recuperar a Santi Villanueva, con una micro rotura, tampoco a Migue Aracil, con molestias físicas. A ellos se une el sancionado Alberto. Rueda y Carles Vidal van sumando horas de entrenamiento y estarán en la convocatoria, “son dos capitanes del equipo que quieren, pese a sus lesiones, colaborar, acabar la temporada con el equipo, de la mejor manera posible y cuando acabe, pasar por el quirófano lo antes posible”. Camacho no podrá sentarse en el banquillo también por sanción. Problemas sobre todo para el centro del campo, “estamos acostumbrados a inventar y hasta ahora nos está saliendo bien. Ahí están los casos de Izan, Alberto o Lucho. Intentaremos encontrar la manera de jugar, y seguro que lo van a dar todo”, ha dicho el técnico en la previa.

Camacho tiene claro que el equipo tiene una asignatura pendiente con los desplazamientos. Por ese motivo espera romper esta dinámica y ganar, “porque fuera, por los motivos que sea, no conseguimos la victoria y es importante que estemos al nivel de los partidos de casa. Es importante para todos ganar en Tavernes, luego tendríamos dos partidos más en casa para darle continuidad”.

Respecto al rival Camacho ha dicho que es un equipo “difícil, con la misma estructura desde el inicio de la temporada, con mucha gente casa, y un campo que aprieta mucho al equipo visitante”.

Un buen resultado este sábado puede ayudar a animar a los aficionados y socios a asistir al partido del martes puesto que no son muy del agrado, y más en estas fechas, acudir a La Murta a presenciar los partidos. La asistencia es más importante si cabe en esta nueva etapa porque es la principal vía de ingresos, necesarios para hacer frente a los gastos ordinarios.

L’Olleria visita al Hércules B

L’Olleria visitará este domingo a las 12:30 horas al Hércules B, un equipo que actualmente es un rival directo de los de la Vall d’Albaida, ya que están empatados a puntos (23), aunque los alicantinos ocupan dos puestos por delante de l’Olleria, que está en el puesto 11. Una victoria de los de Miguel Ángel Mullor permitiría superar al filial del Hércules en la tabla y abrir distancia ante un conjunto complicado.