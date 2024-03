Tres partidos en 8 días clave para el olímpic

Espero que el Olímpic no haya perdido ni un ápice de su ambición tras una jornada aplazada. Tras una derrota tan especial como la sufrida en Benidorm, se esperaba el partido del pasado domingo ante La Nucia B para olvidar la derrota, para sumar tres puntos más y esperar el encuentro de este sábado ante el Tavernes sabiendo que con seis puntos más íbamos recibir a Crevillent, rival directo en las aspiraciones de jugar una promoción de ascenso y que nos precede en la clasificación, «con el cuchillo entre los dientes».

Seamos prácticos. El sábado un aficionado me mostraba su disgusto (dejando claro que no tiene nada que ver con el tráfico motivo del aplazamiento) porque se quedada sin fútbol el domingo. Yo hice sesión de sofá y me vino bien. Como al Olímpic le puede haber venido bien una semana más para recuperar a los jugadores con molestias o sumar minutos de entrenamiento como es el caso de Rueda.

Seamos prácticos: llegan ocho días decisivos. Tres partidos, dos de ellos en casa. Si ganamos en Tavernes… ¿cómo afrontaremos los dos siguientes partidos en casa? Supongo que a tope. Además como mínimo recortaremos diferencias respecto al Crevillent. Si nos salen bien las cosas, el partido de ese domingo con ambiente fallero puede ser el primer partido de la promoción de ascenso y así tendremos que prepararlo los aficionados.

Seamos prácticos: no caigamos en el error de suponer nada. El martes, a las 20.15 horas, jugaremos en la Murta ante La Nucia. De ganar ese partido va a depender disfrutar más del siguiente. Ese día, aunque nos cueste, tenemos que estar en la Murta.