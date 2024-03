Compromís denuncia la paralización y el ocultismo de información del PP sobre el CEIP Lluís Vives de Bocairent

El portavoz de Compromís en Bocairent, Javi Vañó, y el diputado y portavoz de Educación de la coalición en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, han denunciado la "dejadez" de la Conselleria de Educación respecto a la paralización de las obras del CEIP Lluís Vives de la localidad de la Vall d'Albaida. Vañó constata que “llevamos medio año sin respuesta de la conselleria a la paralización de las obras. Están paralizadas después de que se rescindiera el contrato con la constructora y, con la actual conselleria del PP no tenemos respuesta ni plazos para ver cuando se retoman".

El AMPA del colegio Lluís Vives convocó el sábado 2 de marzo una manifestación para denunciar las situaciones "lamentables" en las que se encuentran los alumnos para poder realizar las clases en unas condiciones dignas. "No tienen patio, no hay sombras para poder jugar, carencia de aulas de informática y música o aulas mal condicionadas tan solas son ejemplos de las malas condiciones a las cuales se encuentran", apuntaba el manifiesto leído en la concentración mencionada.

Gerard Fullana señala que “es vergonzoso, hemos pedido respuestas y soluciones desde Les Corts y nos han contestado ocultando información y haciendo un copia-pega y equivocándose con el nombre del centro educativo. Nos han contestado haciendo mención al CEIP El Garbí de Bocairent. Una escuela inexistente. Se nota que el conseller de Educación se preocupa mucho de que le pagamos comidas y cenas, pero no está viniendo a los pueblos ni atendiendo a las problemáticas. No tienen ningún tipo de miramiento ni ganas de solucionar el tema. Además, la conselleria no se puede desentender, cuando se rescinde un contrato, es la conselleria la que tiene que trabajar codo con codo con el ayuntamiento para asesorar y dar soluciones”.

El CEIP Lluís Vives se construye por el Pla Edificant con un presupuesto de 4,5 millones de euros. El nuevo aulario de Infantil está construido desde hace varios cursos y había que iniciar la rehabilitación integral del edificio de Primaria. “Continuaremos luchando para que se retomen las obras, pero el gobierno de Mazón no tiene ningún interés, puesto que solo este año ha recortado en un 40% el presupuesto para construir centros educativos, 122 millones de euros”, ha destacado Javi Vañó. En este contexto, Compromís tiene diseñada la campaña ‘Salvem escoles’, donde se constata que hay 341 centros educativos en riesgo de retrasos, paralizaciones o no construcciones de centros educativos planificados hasta 2027 por los recortes que ya está haciendo el gobierno de Mazón en estas partidas presupuestarias. Vañó ha explicado que “estaremos junto a la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives en la concentración que hay organizada en València el 26 de marzo a las 18:30 horas ante el Palau de la Generalitat, donde acudirán familias de tantos y tantos centros educativos que están en una situación similar a la nuestra”.