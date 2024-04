Sobre maltratadores y el año Estellés

Declarar 2024 año Estellés no debería ser simplemente una buena intención sino llevar hasta el máximo un inventario de sus obras, de sus vivencias, de su capacidad para crear poemas que al paso de los años se han convertido en verdaderos himnos, y versos tan preciosos que por mucho que los escuches con música o sin ella siguen erizando la piel. El de Burjassot es nuestro poeta más universal, más leído y releído, y cada palabra de Estellés es un canto a la libertad, a la cultura, al sexo más amable y más salvaje. Sin censuras ni barreras que corten el principio de la poesía bien hecha, sencilla y rotunda.

En estos tiempos donde maltratadores condenados por violencia machista se dedican a conferenciar sobre el no derecho al aborto, y lo hacen con dinero público, en unas vergonzosas iniciativas fascistas (como suena la palabra), es tiempo de levantar la cabeza y dejar muy claro que no estamos dispuestos a que despierten el odio como están haciendo. Consentir estas acciones y no plantar cara de una vez por todas, y consentir que se sigan sembrando rincones que matan la libertad, es abrir los caminos a un futuro demasiado negro que acecha. Maltratadores, negacionistas de una cultura, una lengua y una identidad, no pueden marcar el paso del mañana. Es tiempo de ir sacando de los baúles y las estanterías los versos de Estellés y no consentir que todo lo avanzado quede frenado de golpe y porrazo.

Nuestro poeta vivía esperanzado de lograr la convivencia total, aunque encontrase trabas y piedras en su recorrido. Cada versos era y es una palabra amable. Antoni Martínez Revert ha publicado un libro,«Vicent Andrés Estellés de prop», que no tiene desperdicio. En él se da cuenta de cómo era Estellés en la intimidad, y por eso Martínez es la voz más autorizada para encabezar los actos estellesianos. Su amistad con el poeta se mantuvo durante años hasta el final. Y lo ha venido recordando siempre con la organización del Dia del Cant de Vicent.

La creación del libro «Xàtiva» marcó un punto y aparte en las obras de Estellés. Con las ilustraciones de Joan Ramos se consiguió una obra memorable y de todo ello se da cuenta en el libro de Martínez, incluso nos descubre lo que muchos desconocían y que ya provocó alguna controversia hace pocos meses. Ningún poema de Estellés fue musicado nunca por nuestro cantautor también universal Raimon, a quien se le da el pan, la sal, el bocadillo y la recaudación de los conciertos homenaje. Si alguien quiere saber detalles más concretos que pregunten a las memorias de Joan Fuster y encontrarán respuestas.

Conocí personalmente a Estellés una tarde de invierno cuando Antoni Martínez me llevó a casa del poeta. Estellés nos recibió recostado en un sillón y cubierto con una manta por encima de las piernas en una mesa con un brasero como los de antaño. Saludé y no dije ni pio posteriormente. Solo escuché. Durante el rato que estuvimos allí me dí cuenta de que el poeta estaba hecho de carne y hueso y de una sensibilidad basada en una vida llena de contrastes. La poesía hecha voz. Aquella tarde no la olvidaré nunca.

Ahora, al paso de los años, es tiempo de seguir reivindicando a Estellés y sacar a la luz toda su aportación a nuestra cultura. Todo aquello que escribió y que merece la pena releer una y otra vez. Es tiempo de marcar los pasos a ir apartando a maltratadores de traje y corbata que pretenden ocupar espacios que no son los suyos. Es tiempo de versos y de esperanzadora primavera que siempre será bella si se llena de poesia y se desenmascaran los timadores, los falsos y los cobardes. Es tiempo de decirlo claro: «Seràs el rent que fa pujar el pa. Seràs el solc i seràs la collita».

