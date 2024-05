El Olímpic recupera a Rueda para la ida de la semifinal del play off de ascenso ante el Almazora

Oportunidad extraordinaria para el Olímpic. Llega el partido ante el Almazora, ida de la semifinal del play off de ascenso a la Tercera RFEF, este domingo a las a 19.30 horas en el Campo Murta. El club de Xàtiva quiere, de nuevo, una Murta llena, con un ambiente igual o mejor que en los dos últimos partidos.

No tendrá problemas el entrenador setabense, Marcos Camacho, para conformar la convocatoria. La única baja por lesión es la de Marc Ferrer, y Mauro Melo es duda por una molestia muscular. La buena noticia es que se pueda contar con Rueda. No hay sancionados. Hay jugadores con experiencia en este tipo de partido, pero también hay debutantes, “y que tienen mucha ilusión”, ha señalado Camacho, para quien será su tercera promoción de ascenso.

El técnico no quiere especulaciones y piensa únicamente en estos primeros 90 minutos de la eliminatoria, “muy mal o muy bien tienen que ir las cosas para que en una eliminatoria se decida todo en el primer partido”, ha recordado. Tiene claro “que en un play off no hay favoritos”.

Sobre el rival, Camacho ha destacado que su clasificación ya es una buena carta de presentación, “me gusta porque maneja varios registros. Destaca en su plantilla Rubén Forte, atacan bien, mezcla de veteranía y gente joven, que proceden en su mayoría de las escuelas del Villarreal, o que han pasado por el Roda”.

Según ha informado la actual gestora del club de Xàtiva, el partido llega en buen momento en varios frentes. Ha explicado que ya se ha abonado el 75% de las cantidades comprometidas con plantilla y cuerpo técnico. El total del pago se completará con lo que resta de la ayuda municipal y otros ingresos extraordinarios. Se sigue pagando facturas de anteriores gestiones.

Primar al socio

Para la semifinal en la Murta se ha querido primar al socio, por eso, únicamente el socio tendrá un precio reducido de 5 euros en la entrada. La entrada general cuesta 10 €. No hay otros descuentos, como los ha habido en los dos anteriores. El horario viene marcado por la disputa este fin de semana de la Motion Cup. Se ha hecho entrega al rival de 50 entradas, se recibirán las mismas para el partido de vuelta, tienen el mismo precio. Los aficionados y aficionadas que quieran viajar a Almazora deben ponerse en contacto con la Gestora o con la Peña Socarrats.