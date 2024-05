Dependientas de una perfumería de Xàtiva interceptan a un ladrón tras perseguirlo por la calle

Las perfumerías están sufriendo un goteo de hurtos que obligan a las dependientas a extremar la precaución para evitar la pérdida de mercancía. Dos trabajadoras de una cadena de cosmética cuyo establecimiento se ubica en la calle de la Reina de Xàtiva no dudaron este lunes por la tarde en salir corriendo detrás de un hombre que abandonó la tienda de manera precipitada con un perfume valorado en 80 euros escondido en la ropa.

Cuando el arco de seguridad del negocio emitió el pitido de alerta, una de las dependientas rogó al ladrón que se detuviera. El individuo hizo caso omiso a la petición, por lo que esta y otra empleada emprendieron una persecución por la Baixada de l'Estació para tratar de alcanzarlo.

El suceso ocurrió en torno a las 19 horas, por lo que este eje comercial de la ciudad se encontraba lleno de gente.

Un vendedor de la ONCE de las inmediaciones hizo sonar un silbato para advertir de lo ocurrido a los viandantes. Un vecino se sumó a la persecución del autor del hurto, que fue finalmente interceptado en la estación de Xàtiva, donde pretendía coger un tren -al parecer había llegado a la capital de la Costera a través de este medio de transporte- para huir sin dejar rastro. El siguiente convoy de Cercanías pasaba por la estación en cinco minutos, por lo que a punto estuvo de cumplir su objetivo.

Sin embargo, tras verse acorralado, finalmente no opuso resistencia y devolvió el perfume que había robado. Las dependientas, que agradecen la colaboración vecinal recibida para atrapar al caco, recalcan que en el día a día atienden un número importante de hurtos, aunque suelen ser abortados y hasta ahora no habían salido corriendo detrás de nadie. "Si lo hubiéramos pensado, quizás no lo hubiéramos hecho, pero nos salió así", subraya una de las trabajadoras.

El autor del robo acabó siendo identificado por la Policía Nacional.