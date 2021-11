Joan Gregori Maria: "El año que viene habrá un ‘boom’ de la música en vivo y recuperaremos el nivel de 2019"

La novena edición de la Fira Valenciana Trovam–Pro Weekend da inicio hoy en Castelló a cinco días de debates, talleres, encuentros y conciertos para tomarle el pulso al sector de la música. Tras casi dos años de cierre y lenta desescalada, el promotor Joan Gregori Maria -director de la feria-, intenta ver el vaso medio lleno.

¿Con qué estado de salud llega el sector valenciano de la música en vivo al Trovam?

La pandemia ha mostrado los déficits estructurales del sector, a nivel internacional, estatal y sobre todo, a nivel del País Valenciano. Hay que ser algo conservadores en estos análisis, pero hay una cierta ilusión por una apertura rápida porque el sector lo necesita y el público lo pide. Gracias a las ayudas el año 2021 no ha sido tan malo como podría haber sido. Las previsiones de trabajo son elevadas y pensamos que el año que viene habrá un boom y que recuperaremos los niveles de 2019.

2020 sí fue especialmente malo para el sector valenciano de la música. Según la SGAE, fue el que más público e ingresos perdió, solo por detrás de Cataluña. ¿Por qué ocurre esto?

Por una parte, hay una dependencia muy grande de los festivales, que cayeron a plomo en 2020. Y por otra parte, hay una desestructuración desde hace años de la propia profesión. La crisis de 2008 fue devastadora y el País Valenciano dejó de tener políticas culturales. Ahora, en cambio, ya llevamos el segundo plan estratégico de la Generalitat («Cultura per a la recuperació») que podrá gustarnos más o menos pero demuestra que hay una voluntad por parte de la administración de ordenar el sector y hacer de motor. Eso antes no existía y era dramático.

¿Qué ha hecho el Trovam por mejorar esta situación?

Aquí hace siete años muchos no se autorreconocían como industria musical aunque trabajaran en ella. Hemos sido los que hemos fomentado el asociacionismo que ahora existe y la interlocución con la administración que ha permitido que hubiese mucho trabajo hecho en el momento en el que llegamos a la pandemia.

Hay más asociacionismo, pero festivales, salas, promotores y artistas parecen haber ido durante la pandemia cada uno por su lado.

Está habiendo más coordinación de que la que se ha visto. Sí es verdad que cada sector partía de su propia problemática. Los sectores más afectados tenían mucha necesidad de interlocutar con la administración y las partes más frágiles han tenido dificultades para llegar a acuerdos. Además, la administración es lenta en las respuestas. La pandemia ha sido una prueba de estrés para el sector de la música.

¿Los profesionales aseguran que el sector de la música en vivo ha sido «estigmatizado» por la administración durante la desescalada. ¿Tienen razón?

Sí, hemos tenido situaciones de incomprensión. Hubo un momento en el que, en general, los protocolos mejoraban excepto para la música, que empeoraban. Ir a un concierto se convirtió en una yincana y ha habido una caída de venta de entradas muy importante. A medio plazo eso llevará a una pérdida de consumo cultural y se cortará la llegada de nuevos públicos. Vemos con preocupación que cada vez más los adolescentes consumen música con la tablet o el móvil, no en una sala.

¿Cómo recuperar a esa generación?

Es un gran reto, pero vivimos en una situación socioeconómica que juega en contra. Si el paro en la gente de 20 a 30 años es del 60 o 70 % es difícil que haya un consumo de música en directo más allá de las fiestas mayores. Se ha de poner en valor el concierto como experiencia, hemos de ser capaces de hacerlos atractivos para las nuevas generaciones. La música y la cultura debería estar tramada con las políticas de educación e incluso con las de bienestar.

¿Es lógico que sea Turisme Comunitat Valenciana y no la Conselleria de Cultura, quien ampare a los festivales?

Turisme está trabajando muy bien y estamos muy agradecidos a su iniciativa, que comenzó como una plataforma para grandes festivales y que se está abriendo a los medianos y pequeños. Tenemos un territorio musical con mucha gente formada y eso Turisme lo ha intentado canalizar desde la industria. ¿Tiene más o menos sentido? La música tiene que crear sinergias con otros sectores económicos. Es compatible y no tendríamos que ir a una rivalidad de competencias.

¿El sector echa de menos en Cultura esa iniciativa que muestra Turisme?

En Cultura hay una serie de problemas que el nuevo plan estratégico demuestra que son estructurales. Viene de Culturarts, que el PP dejó caer, y hereda una infraestructura que está en un ERE y que no puede contratar pese a faltar gente. Al IVC le das 20 millones más y no puede gestionarlos. Eso es un drama. O el plan estratégico empieza a dibujar alternativas o no serán capaces de sacar adelante las ayudas europeas. No es una crítica, es una realidad que ellos mismos reconocen. Por eso la colaboración que hemos encontrado en Turisme o en Política Lingüística, que también pertenece a la Conselleria, ha ayudado mucho al sector. Lo importante es que la ayuda exista y da igual de donde venga.