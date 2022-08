Regresa el Medusa Sunbeach Festival, y lo hace con más ganas que nunca. Después de casi tres años, los diferentes escenarios del festival de Cullera volverán a abarrotarse de gente en su séptima edición, 'Circus of Madness'. Miles y miles de jóvenes acudirán para disfrutar principalmente de los mejores disyoqueis de la música electrónica, pero también de artistas de otros géneros como Indie, Remember, Hardstyle, Dubstep y Trap. Descubre qué artistas acudirán a cada escenario cada uno de los días del multitudinario evento.

Si estás pensando en cómo desplazarte hasta allí, la verdad es que la opción más rápida y cómoda es realizar el viaje es en coche. València se encuentra a 45 minutos o menos del Medusa Sunbeach Festival. Además, el recinto cuenta con un enorme parking en el que podrás aparcar tu coche durante todo el festival. Eso sí, si pretender hacerlo ten en cuenta que debes comprar el bono de acceso para obtener una plaza, que con gastos de gestión incluidos cuesta 19 euros. De todas formas, hay un parking público detrás del Burger King que se encuentra al lado del recinto del festival, completamente gratuito, así que puedes probar suerte y quizás encuentras algún aparcamiento.

Si no dispones de coche o no quieres recurrir a él, otra opción sería desplazarte en tren. La única estación de la ciudad que ofrece la línea directa es la de València Nord. Una vez allí, debes coger la línea C1 dirección a Gandía hasta Cullera, y el trayecto duraría unos treinta y cinco minutos. El punto más negativo de está opción es que la estación de tren de Cullera está muy alejado del recinto en el que se realiza el festival: a unos 50 minutos andando. Otra alternativa a ir andando sería, una vez bajas del tren, coger el autobús L1A en la Calle Peset Aleixandre, a tan solo dos minutos caminando de la estación. Después de cuatro paradas (diez minutos de trayecto aproximadamente), deberías bajarte en la Avenida Diagonal Pais Valencià 2. No obstante, todavía te quedarían veinticinco minutos andando hasta el festival.

Por otra parte, si estas pensando en tratar de coger un taxi para moverte por Cullera durante los días del festival, te recomendamos que vayas descartando esa opción. Conseguir un taxi es misión imposible porque este servicio se ha encontrado completamente saturado durante todas las ediciones anteriores del festival. No está de más recodar que se espera una afluencia de más de 300.000 personas tan solo desde el viernes hasta el domingo.