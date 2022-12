Un disco sobre la vida, otro sobre la muerte y un tercero sobre los combates grandes y pequeños que afrontamos entre una cosa y la otra, han sido los principales vencedores en la quinta edición de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana que ha entregado este viernes por la noche la Conselleria de Cultura en una gala celebrada Teatre Principal de València.

En la edición anterior de estos premios, la compositora, cantante y guitarrista de Pedreguer Sandra Monfort logró elpremio a la artista revelación y al mejor disco por ‘Niño Reptil Ángel’. Ayer Monfort volvió a ser una de las protagonistas de los Carles Santos como miembro del trío Marala, cuyo segundo trabajo, ‘Jota de Morir’ -un canto al paso de la vida, las renuncias del amor, la culminación del placer y a otros tipos de muerte-, se ha llevado este año los galardones al mejor disco de música tradicional y popular y al mejor disco.

‘Capficó’, el álbum en el que Clara Andrés hace una reivindicación sencilla, luminosa y resplandeciente de la lentitud y la intimidad, se ha alzado con el premio al mejor disco de canción de autor y al mejor diseño, por el trabajo del diseñador gráfico Jaume Marco y la fotógrafa Ana Roussel.

Y ‘Causa’, el segundo disco en solitario del ex Obrint Pas Xavi Sarrià, una especie relato histórico sobre las luchas populares que va cabalgando entre la música tradicional y la contemporánea, ha conseguido dos galardones: al mejor disco de fusión y mestizaje y a la mejor canción por «No s’apaguen les estreles». Esta canción nació como BSO de la película ‘La mort de Guillem’, sobre el asesinato del joven de Burjassot a manos de neonazis.

Pop, rock, urbana y revelación

El resto de reconocimientos se han entregado en dosis individuales. Jimena Amarillo ha ganado el galardón al artista o grupo revelación por ‘Cómo decirte, mi amor’, el disco de «pop moñas sin complejos» con el que ha debutado la joven valenciana. Por su parte, la alcoyana Neus Ferri ha sido premiada con el mejor disco de pop por ‘Llar’, su tercer trabajo, un álbum potente sobre la familia, el amor y la esperanza.

El jurado también premia los trabajos de Jimena Amarillo, Neus Ferri, Smoking Souls y Jazzwoman

El galardón al mejor disco de rock lo han conseguido Smoking Souls que partían con tres nominaciones por ‘La cura’. Un reconocimiento que llega justo la misma semana en la que el grupo de Pego ha anunciado un pausa por tiempo indeterminado en su carrera. El mejor disco de música urbana ha sido para Jazzwoman y ‘Atlantis’, un disco en el que la rapera de Aldaia se acerca a los ritmos latinos y en el que ha contado con colaboraciones como las de Lildami, Pep Gimeno «Botifarra», Elane y McKea entre otros.

Screaming Pillows han ganado el premio al mejor disco de jazz por ‘Screaming Pillows & The Liao Brass’. En la categoría de mejor disco de música clásica los ganadores han sido Identidade, por ‘Identidade’, y el premio al mejor disco de música antigua y barroca, para Amystis, por ‘De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance’.

El ganador en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea y experimental ha sido David Moliner por ‘Physical sound’. En el apartado de música familiar, el mejor disco de música para familias ha recaído en Sedajazz por ‘Los cuentos de Sedajazz’.

Menos de una semana después de su multitudinario concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Zoo ha recogido el galardón a la mejor gira por ‘Llepolies 2022’, mientras que el premio al mejor vídeo ha sido para Javi Polo, por el video «Violets», de Johnny B. Zero.

Por último, el premio del público, otorgado por el voto popular a la web www.premissantos.com, ha sido para Noelia Llorens, «Titana», por el disco ‘Titana’, que estaba nominado al mejor disco de música tradicional y popular. Este galardón lo ha entregado Rosio Cano, ganadora del concurso hecho en redes sociales para elegir a la persona que entregaría el premio del público.

Tal como ya se había anunciado, el premio de honor lo recibió la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo, En Viu.

Parejas sorprendentes

La ceremonia de los premios Carlos Santos que ha organizado la Consellería de Educación, Cultura y Deporte a través del Institut Valencià de Cultura tuvo lugar el viernes por la noche en el Teatre Principal de València y fue retransmitida por À Punt.

Al acto asistieron la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López Camps, entre otros.

La entrega transcurrió en una ceremonia en la que la música fue la conductora principal, con un eje argumental muy relacionado con los galardonados con el premio de honor que otorga Cultura de la Generalitat: las salas de conciertos en directo.

Parejas artísticas como la soprano Èlia Casanova i Carles Dénia; Laura Esparza y el cantante de Smoking Souls, Carles Caselles; Mireia Vives i Toni de l’Hostal; y Monty Peiró y Vera Carrión del grupo Mafalda interpretaron versiones de otros artistas con el telón de fondo de la banda NIU, integrada por Tere Núñez, Eva Català y Lucía Zambudio, y con Marina Alcantud como directora musical.