El relato autobiográfico de una niña ahogada por la moral franquista y la vida de Zelda Fitzgerald, una artista que fue mucho más que la mujer de Francis Scott Fitzgerald, son los dos primeros títulos que publica la editorial valenciana Bamba, un proyecto que actúa como la "chispa" de un equipo de mujeres que recupera la vida y obra de otras "silenciadas".

El nombre de la editorial hace referencia a la expresión "caballito de bamba", que significa "algo absurdo, que no merece la pena", como tradicionalmente se ha visto la literatura escrita por mujeres o sus propias trayectorias vitales y artísticas.

El sello editorial nació en 2019 como una revista digital dedicada a las voces y vidas de mujeres artistas, en paralelo a carreras en la edición y la comunicación, y de él forman parte ahora las editoras Raquel Bada y Cristina Portela, junto a la diseñadora Laura Baufalc.

"Nos apetecía escribir como queríamos nosotras, de lo que estábamos descubriendo, y hacerlo como un blog", destaca la valenciana Raquel Bada. "Queríamos divulgar el arte de mujeres, que era lo que estábamos consumiendo, sin ninguna pretensión de acabar editando; los libros requieren un montón de tiempo", señala.

Las ventajas del confinamiento

La editora y periodista tuvo de sobra este tiempo durante el confinamiento de abril de 2020, cuando quiso leer la biografía que la estadounidense Nancy Milford -dos veces finalista al Pulitzer y fallecida este 2022- había escrito sobre Zelda Fitzgerald y se dio cuenta de que "no estaba por ninguna parte", pues no se publicaba en español desde los 90.

Fue entonces cuando decidió "dar un giro" a Bamba y, tras contactar con la escritora, consiguió la autorización para publicar Zelda. Luces y sombras de Zelda Fitzgerald, del que tradujo sus 500 páginas.

Así, de la revista en papel inicial surgió una editorial que "hablara de vidas de mujeres", cuyo equipo ha crecido desde entonces y con un catálogo basado en la publicación de narrativa autobiográfica o de biografías. Dos ejemplos son los relatos sobre la "misteriosa" vida de Elena Quiroga, que denuncia la sociedad franquista, y la figura de una Zelda Fitzgerald que "rompió los moldes" pero a la vez era "ahogada" por su pareja y el patriarcado.

Una relación tóxica y una sociedad que oprime

En el libro de Fitzgerald, la autora "demuestra que lo que siempre había querido Zelda era ser independiente de Scott", y que finalmente se ve "ahogada por él".

Con una relación que hoy llamaríamos "tóxica" con su marido, ambos con "grandes egos", según Raquel Bada, pero sobre todo, "constantemente boicoteada", Zelda Fitzgerald murió durante su internamiento en un hospital para trastornos de salud mental.

Raquel Bada también se preguntó por la posibilidad de publicar a autoras como Carmen Laforet, cuyo centenario se cumplió el año pasado y fue conmemorado, o Elena Quiroga (1921-1995), coetánea de la autora de 'Nada' y, como ella, ganadora de un premio Nadal. No obstante, esta última era "una voz perdida", de la que "se sabe muy poco, quizá porque no era una autora mediática y prácticamente no daba entrevistas", una mujer discreta envuelta por "mucho misterio", a pesar de haber escrito ocho novelas en diez años y ser la primera novelista en ingresar en la Real Academia de la Lengua.

Ahora, Bamba recupera Tristura, un relato autobiográfico a través de la niña Tadea y un libro experimental en las formas, con cursivas aparentemente aleatorias y paréntesis dentro de los diálogos, al que "hay que prestar atención al leerlo, igual que a Las olas o a Orlando de Virginia Woolf".

"Encontramos dos ediciones diferentes de Tristura y así descubrimos que a una de ellas le faltaban una veintena de páginas", afirma Bada, que se pregunta si la censura se cebó con la obra por cuestionar los modos de vida "asfixiantes" de la sociedad franquista. Para la editora, "se trata de una escritura en los márgenes, que representa una salida de una educación muy sofocante".

Así, por el convencimiento de las editoras de que de la generación literaria de la posguerra "nos han llegado muy poco", Bamba publicará más adelante, además, la segunda parte de la novela, Escribo tu nombre, y el premio Nadal de Quiroga, Viento del norte.

Llegar a los hombres, no solo a mujeres

"Recuperamos a mujeres, y es lógico que nos dirijamos más a mujeres, pero en los eventos de presentación muchos hombres se interesan por las dos obras", según Bada, quien expresa su deseo de "que lleguen esas reseñas también de periodistas hombres, no solo mujeres".

Bamba "acaba de nacer", pero ya agradecen la labor de las librerías valencianas: "Se nota que cuando les mandas un libro hecho con cariño, de un proyecto independiente, les llega más", afirma la editora.

En cuanto al panorama cultural valenciano, agradece la sensación de "comunidad", de que "hay mucha gente haciendo cosas que antes parecía que solo se estaban en Barcelona o en Madrid".

Sobre el futuro de su "criatura" editorial, Bada solo tiene claro que "le gustaría que Elena Quiroga fuera algo a lo que volver" y a seguir publicando su obra; prevé para 2023 el lanzamiento de la biografía de Sylvia Plath Red Comet, de Heather Clark, porque "Plath nunca falla" y, sobre todo, se muestra dispuesta a "contar lo que se está haciendo a quien quiera pasarse e interesarse" por estas voces femeninas.