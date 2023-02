La Casa de los Dragones, la Casa Peris o la Casa Morris. Todos estos edificios llevan el sello de José María Manuel Cortina Pérez, un arquitecto maldito valenciano que forjó una alianza con la fábrica Nolla, en Meliana, pues gran parte de sus edificios contaban con esta cerámica única e irrompible, que hoy es considerada parte del patrimonio valenciano. "Ha sido desprestigiado, olvidado, dado de lado incluso por sus compañeros", ha explicado Jorge Girbés Pérez, comisario de la exposición 'El arquitecto José María Manuel Cortina Pérez y la cerámica Nolla', la nueva muestra del Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias González Martí.

"Gaudí fue para Barcelona lo que Cortina fue para València, la diferencia es que Cortina no contó con nadie que perpetuara su legado", ha apuntado. ¿La razón? La política, aunque no solo eso. Miembro de Lo Rat Penat y dirigió el Centro de Cultura Valenciana. Muchos de sus encargos eran de la alta burguesía valenciana. De hecho, edificó la residencia de Rocafort de José Benlliure, también pintor.

Pero no solo estaba señalado políticamente, también tenía una personalidad bastante particular. De hecho, según narra el comisario de la muestra, Cortina tardó tres años más en sacarse la carrera de Arquitectura por firmar "incorrectamente" su nombre. Es decir, acostumbra a a firmar o bien José María M. Cortina Pérez, J. M. M. Cortina o José María Manuel C. Pérez. "No sabemos por qué lo hacía", señala Girbés. Fue arquitecto municipal en 1900 y dejó huella en sus compañeros. "Iban todos de cabeza con él porque era muy exigente", describe el comisario, que lleva años estudiando la vida y obra de Cortina.

A pesar de todo, el arquitecto valenciano se hizo un lugar prominente en la arquitectura por su imaginación. Aunque muchos de sus edificios desaparecieron "por la especulación urbanística que reinó en València a partir de la década de los 70".

Fue el exponente del "medievalismo fantástico" o "modernismo fantástico". Ejerció su profesión en València, Bétera, Paterna, Torrent, Rocafort, Algemesí, Gandia, Vila-real, pero también en Teruel, Ceuta y Marruecos.