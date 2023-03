El valenciano Josep Piera i Rubió (Beniopa, 1947) ha sido proclamado 55º Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, reconocimiento que concede Òmnium Cultural, por su "extraordinaria trayectoria literaria, creando un escenario mítico en las montañas de la Safor", así como por su "persistente" defensa de la lengua y su vertiente cívica.

Asimismo, también se distingue al autor como “figura absolutamente necesaria en la relación y el diálogo de nuestra literatura respeto a otras culturas”.

En el acto celebrado en Barcelona donde se ha anunciado el premio, el autor de la Safor -residente en la Drova, junto a Marifé Arroyo, la mestra- se ha mostrado "muy contento", ya que ha reconocido que, a sus 75 años, el premio le "da vida y últimamente no me sentía demasiado vivo". "Com diguem a la Safor, a qui li amarga un dolç?", ha apostillado.

Además, ha recordado sus inicios: "Empecé escribiendo poemas en castellano y canciones en francés. Eran las lenguas que aprendíamos en la escuela. No podía imaginarme que la lengua que hablaba mi familia, la gente de mi pueblo, la que decían que no tenía gramática, se podía escribir y cantar".

"Hagamos cultura, hagamos lengua, vivámosla, sintámosla, usémosla, digamos t'estimo. Lo que importa es que una lengua esté dicha", ha defendido con rotundidad, ya convertido en referente de la literatura en valenciano.

Piera, que fue colaborador de Levante-EMV, es autor de cerca de una treintena de libros de poesía, donde se inició participando en la antología Carn fresca (1974). Se integró en la llamada generación de los 70 y fue fundador de la revista Cairell (1979). También fue director de la editorial Tres i Quatre, vicepresidente de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y miembro de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Numerosos galardones

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes se suma al el Premio Carles Riba en 1979 por El somriure de l’herba y el Premio Josep Pla en 1981 por El cingle verd. En 1991, la Generalitat de Catalunya le concedió la Creu de Sant Jordi; en 2010, el Ayuntamiento de Gandia le distinguió como Hijo Predilecto, y en 2013 obtuvo el premio Alfons el Magnànim de poesía por El temps trobat. El año pasado recibió el Premio Lluís Guarner 2021, entregado por la Conselleria de Cultura a su trayectoria profesional.

Algunas personalidades, como la consellera de Cultura, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; o la poeta Àngels Gregori, han felicitado al escritor, además de diferentes instituciones y entidades:

Fa poc vam reconéixer la trajectòria de Josep Piera amb el Premi Lluís Guarner. Per la seua aportació literària i com activista de la nostra llengua i cultura.



Hui ens ompli d'orgull que el referent de Beniopa reba el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Enhorabona Josep!👏 pic.twitter.com/CajzZXUzij — Raquel Tamarit (@Raquel_Tamarit) 1 de marzo de 2023

Meravelloses paraules de @XavierAntich presentant el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'aquest any: "Josep Piera articula i enllaça les lletres catalanes, d'una forma intergeneracional, des de Joan Fuster fins a Panxo de Zoo" pic.twitter.com/s6KjUg1HB7 — Àngels Gregori (@AngelsGregori) 1 de marzo de 2023

Des d'ACPV volem felicitar el nostre benvolgut soci, Josep Piera i Rubio, per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2023 que atorga @omnium pic.twitter.com/hWdKF1eeoJ — Acció Cultural PV (@AccioCulturalPV) 1 de marzo de 2023