El cocinero valenciano Quique Dacosta ha creado Por Amor al Arte, la nueva propuesta gastronómica del chef tres estrellas Michelin a que desde este mes se puede disfrutar en su restaurante de Dénia..

El cocinero galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández "evoluciona así su lenguaje manteniendo los pilares fundamentales de su cocina: producto, territorio, armonía, sabor, vanguardia y fantasía", explica el propio establecimiento en un comunicado. De este modo, Dacosta "construye una obra que por sensibilidad y alcance transciende a otras disciplinas artísticas".

Homenaje a un plato mítico

“Mi trabajo va más allá de transformar los alimentos, mucho más allá de alimentar, de la estética, de la armonía, de la técnica, del sabor o del producto, incluso más allá de nosotros mismos”, ha afirmado el chef en su afán por hacer partícipe activo al comensal. En su deseo por expresarse desde los fogones, ha indicado que se ilusiona cada día con seducir a los comensales: “la cocina es mi lenguaje natural, mi oficio, mi pasión y mi única manera de estar en esta vida”, ha concluido.

Además, Quique Dacosta Restaurante propone un espacio que rinde tributo a Plénitude 2, un lugar único e inspirador que invita al comensal a vivir la segunda vida de Dom Perignon en armonía con la cocina del chef que otorga una segunda vida a uno de los platos más icónicos de su carrera.

En esta temporada, Dacosta ha invitado a diferentes personalidades cercanas al arte para lograr pluralidad y distintas perspectivas sobre el concepto ‘Por amor al arte’ que aterriza esta temporada en su restaurante ubicado en Dénia.

Amor a la humanidad

Es el caso de Manolo García, músico y cantautor, quien afirma que el amor al arte que atesoran diferentes artistas “desemboca directamente en amor a la humanidad, a ese algo generoso y compasivo sin lo cual la vida humana sería poco más que insufrible”, y que nos conecta con la esencia y la autenticidad “ayudándonos a descansar de aquellas cuestiones prosaicas que nos invaden en nuestro día a día”.

Por su parte, la ilustradora y escritora Paula Bonet apunta a “aquellas pocas personas que ponen su arte al servicio del resto del mundo sin olvidarse de quienes son y sin pretender ser complacientes”, pero que a su vez “nos complacen, nos iluminan, nos ayudan a pensar y a ser mejores. Algunos incluso nos alimentan”, ha reflexionado haciendo alusión a Dacosta.

"En definitiva, la nueva temporada promete ser un fiel reflejo del momento que vive el chef, que ha posicionado su restaurante tres estrellas Michelin en las listas más importantes del mundo como The World’s 50 Best Restaurants y Opinionated About Dinning, que lo coloca en los últimos años como uno de los diez mejores de Europa, habiendo ocupado el número uno del ranking durante dos temporadas consecutivas", explica el restaurante en su comunicado.